تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة في المعصرة لـ19 يوليو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض طفلة في المعصرة، لجلسة 19 يوليو المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

هتك عرض الطفلة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم «عاطل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة»، بهتك عرض الطفلة المجني عليها، بالقوة؛ بأن استدرجها داخل مسكنه واعتدى عليها إلا أن استغاثتها ومناجاتها حالت دون ذلك كونها لم تتجاوز الـ18 سنة ميلادية.