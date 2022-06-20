جنايات القاهرة تقضي بالسجن المشدد 3 أعوام لعامل هتك عرض طبيبة أسنان

عاقبت محكمة الجنايات المنعقدة في القاهرة، منذ قليل، عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بهتك عرض طبيبة أسنان في منطقة وسط البلد.

تفاصيل بلاغ التحرش بطبيبة أسنان

كان قسم شرطة عابدين، قد تلقى بلاغاً من طبيبة أسنان، يفيد تعرضها للاعتداء الجسدي من قبل عامل حال سيرها بأحد الشوارع بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة عابدين، إلى مكان الحادث وأمكن ضبط الشاب المتهم بالقيام بالواقعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم عامل يبلغ من العمر 20 عاما، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمحال التجارية في محيط الحادث؛ تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

كما استمعت لأقوال شهود العيان لمعرفة ملابسات الواقعة، وكلفت رجال المباحث بسرعة عمل تحرياتها حيال الواقعة، حيث أثبتت صحتها وجرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسة 3 سنوات بتهمة هتك عرض.