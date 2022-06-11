ويجز يحيي حفلا غنائيا في السعودية 25 يونيو.. والتذاكر تصل إلى 2000 جنيه

يحيي مغني الراب ويجز، حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية، يجمعه بـ «عفروتو» و«ديزي»، 25 يونيو الجاري، على مسرح «ليالينا» بمدينة جدة، وذلك في الثامنة مساء، ويستمر حتى الساعات الأولى من اليوم التالي، ضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية والترفيهية التي يتم إطلاقها ضمن فعاليات موسم جدة.

وتأتي أسعار تذاكر حفل ويجز ضمن فعاليات موسم جدة في فئتين ما بين 290 و390 ريالا سعوديا، أي ما بين 1500 و2000 جنيه مصري، وذلك وفقا لموقع موسم جدة.

ويجز بالعلم الفلسطيني في حفل باريس

وأحيا ويجز حفلا غنائيا ناجحا في العاصمة الفرنسية باريس، السبت الماضي، وقدم مجموعة كبيرة من أشهر أعماله الغنائية، ولكن ظهوره وهو يرتدي العلم الفلسطيني لاقى ردود أفعال إيجابية من جانب الجمهور، وتحديدا الفلسطيني الذي وجه له تحية عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

ونشر ويجز، صورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: «ما كنتش متخيل أني هشوف جمهور زي دا في باريس، بجد مبسوط بكم قوي ومش قادر استنى المرة الجاية».

وجاء الحفل بعد أسابيع قليلة من تعرضه لحادث خلال قيادة دراجته النارية، ما تسبب في نقله إلى المستشفى بعد إصابته بكسر بالترقوة.

250 جنيها سعر تذكرة حفل ويجز في لبنان

ويستعد ويجز لإحياء حفل في لبنان مع عدد من فناني الراب من بينهم دنيا وائل، الوايلي، ضبور، دافنشي، صنور، کاتیب، وذلك 16 يوليو المقبل، في ميدان الخيل بالعاصمة بيروت، ويصل سعر التذكرة إلى 20 ألف ليرة لبنانية ما يعادل 250 جنيها مصريا.