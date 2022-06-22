محافظة الشرقية تنتهي من استخراج تأشيرات حج الجمعيات الأهلية

أعلن الأستاذ الدكتور ممدح غراب محافظ الشرقية إنتهاء المحافظة من استخراج تأشيرات الحج لـ 136 حاج من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1443هـ -2022م وذلك بعد استكمال إجراءات السفر اللازمة لأداء الفريضة وسداد الرسوم المقررة، مطالباً الفائزين بقرعة الحج لهذا العام الدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء ويجنبها الفتن، متمنياً لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وعودة حميدة لأرض الوطن الغالي مصر.

فوز 136 حاجا بقرعة الجمعيات الاهلية في المحافظة

ومن جانبه أوضح الأستاذ عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن عدد الفائزين بقرعة حج الجمعيات الاهلية لهذا العام 1443هـ -2022م بلغ 136 حاج علي مستوي محافظة الشرقية لافتا إلى أنه تم استلام تذاكر الطيران الخاصة بهم بعد تحديد موعد السفر يوم الاحد الموافق 26 / 6 / 2022 والعودة يوم السبت الموافق 16 / 7 / 2022.

3 مشرفين لمرافقة حجاج الجمعيات الأهلية

أضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أنه تم إختيار 3 مشرفين لمرافقة حجاج الجمعيات الأهلية لهذا العام لتذليل كافة العقبات ومساعدتهم في تأدية مناس الحج وكذلك الاتفاق مع أحدى الشركات السياحية لنقل الحجاج ذهاباً وإياباً من مدينة الزقازيق إلى القاهرة إستعداداً للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.