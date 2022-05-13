رئيس الوزراء الإسرائيلي: الشيخ خليفة بن زايد ترك إرثا محل تقدير

شارك رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في نعي الرئيس الإماراتي الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ73 عامًا، وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل.

وقال بينيت إنه باسمه وباسم الحكومة الإسرائيلية يتقدم بخالص التعازي إلى حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة فخامة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعرب عن خالص التعازي إلى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وقال إن الشيخ خليفة بن زايد ترك إرثًا وعطاء محل تقدير كبير في إسرائيل.

زعماء العالم يشاركون في نعي الرئيس الإماراتي

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد شارك أيضًا في عزاء الشيخ خليفة بن زايد إلى جانب العديد من الزعماء والرؤساء العرب والأجانب، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أرودغان وملكا البحرين والأردن.