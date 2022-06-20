إسرائيل تحبط عمليتي استهداف لمواطنيها في تركيا

قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنّ إسرائيل أحبطت عمليتين استهدفتا إسرائيليين داخل تركيا بالتعاون مع الأمن التركي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

بينيت يحذر إيران من استهداف إسرائيليين في تركيا

وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من محاولات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في الخارج وتحديدا في مدينة إسطنبول، داعيا مواطنيه إلى تجنب السفر لتركيا وأخذ الحيطة والحذر، وقال إن الجيش قام بتدمير منشآت وأهداف عسكرية تابعة للحركة ردا على إطلاق صاروخ واحد.

تحذيرات من سفر الإسرائيليين إلى تركيا

ومن المتوقع أن يظل تحذير إسرائيل من سفر المواطنين إلى تركيا ساريًا حتى يتم القبض على خلية إرهابية إيرانية، ويشار إلى أنّ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن الخلية الإيرانية لا تزال في تركيا ، وأن قوات الأمن الإسرائيلية والتركية تعمل على إحباط أي هجوم محتمل.