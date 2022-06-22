مؤسسة هنداوي تعيد نشر رواية اللص والكلاب لـ«نجيب محفوظ»

أعلنت مؤسسة هنداوي الثقافية، إصدار أحدث أعمال الروائي الكبير نجيب محفوظ وهي «اللص والكلاب»، وتتيح المؤسسة الكتب إلكترونيا ومجانا للقراء، بموجب تعاقدها مع أسرة نجيب محفوظ، الذي يجري تنفيذها ابتداء من مايو الماضي، حيث بدأت بصدور ملحمة «الحرافيش»، التي كانت أول أعمال أديب نوبل عبر المنصة.

صدور اللص والكلاب 1961

وصدرت «اللص والكلاب» لأول مرة عام 1961، ومن أجواء الرواية: «هذا هو رءوف علوان، الحقيقة العارية، جثة عَفِنة لا يُواريها تراب، أما الآخَر فقد مضى كأمس، أو كأول يوم في التاريخ، أو كحُب نبوية، أو كوَلاء عليش! أنت لا تنخدع بالمظاهر؛ فالكلام الطيِّب مَكر، والابتسامة شَفة تتقلَّص، والجُود حركةُ دفاعٍ من أنامل اليد، ولولا الحياءُ ما أذِنَ لك بتجاوز العتبة».

وقالت مؤسسة هنداوي في بيان: تَتجلَّى الواقعية النقدية عند «نجيب محفوظ» في هذه الرواية، كما أنها تُعد البداية في الفلسفة العبثية التي قدَّمَها في العديد من أعماله التالية؛ فهي من ناحيةٍ انعكاسٌ للواقع المجتمعي الذي لا يقف عند نقطة الرصد، بل يَتجاوزها إلى النظرة النقدية لهذا الواقع، ومن ناحيةٍ أخرى تُثير العديدَ من الأسئلة حول عبثيةِ الحياة التي يَحياها بطلُ الرواية «سعيد مهران»، ومُحاوَلتِه خلْقَ قيمةٍ لهذه الحياة، لكنه يفشل في كل مرة، وهو ما يجعله يستسلم في النهاية لمصيره مُعلِنًا اليأس، وعدم جدوى البقاء أو المقاوَمة في هذا العالم الذي أصبح مَرتعًا للكلاب أمثال صاحبه «عليش» وزوجته «نبوية» والصحفي «رءوف».

مؤسسة هنداوي

ويأتي نشر أعمال نجيب محفوظ عبر مؤسسة هنداوي، بموجب تعاقدها مع ابنة الأديب العالمي نجيب محفوظ، لنشر أعماله الكاملة عبر منصاتها الإلكترونية مجانًا، وبموجب هذا التعاقد يتم إتاحة أعمال محفوظ من الروايات والمسرحيات والقصص القصيرة وكل ما صدر لأديب نوبل، ليكون في يد القارئ العربي عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق «هنداوي كتب».