مؤسسة هنداوي تتيح «بين القصرين» بعد الحرافيش.. اقرأ أعمال نجيب محفوظ مجانا

أعلنت مؤسسة هنداوي الثقافية، صدور ثاني أعمال الكاتب الكبير نجيب محفوظ عبر منصتها الرقمية، وهي رواية «بين القصرين»، إذ تتيح المؤسسة الكتب إلكترونيا ومجانا للقراء، بموجب تعاقدها مع أسرة نجيب محفوظ، وتأتي الرواية بعد صدور ملحمة «الحرافيش»، التي كانت أول أعمال أديب نوبل عبر المنصة.

وقالت مؤسسة هنداوي الثقافية في بيان: «بين القصرين» هو الجزء الأول من ثُلاثيَّة «نجيب محفوظ»، التي جمع فيها بين التأريخَين السياسي والاجتماعي، من خلال سردِ حياةِ أسرةٍ مصرية متوسطة، هي أسرة «السيد أحمد عبد الجواد»، بدايةً من نهايات العقد الثاني من القرن العشرين، حتَّى منتصف أربعينياته، وراح يُبرِز فيها الأبعادَ النفسية والاجتماعية لكل شخصيةٍ بإتقانٍ فريد.

أحداث رواية بين القصرين

وتابعت: وتدور أحداثُ الثلاثية في حي الجمالية، الذي سُمِّي هذا الجزء على اسم أحد شوارعه، وهو شارع «بين القصرين».

وفي هذا الجزء يَسرُد «محفوظ» الحياةَ اليومية للأسرة، والتناقُضات المتناغِمة التي شكَّلتها الظروف الاجتماعية وغذَّتها التركيبة النفسية، والدورَ الذي تلعبه كلُّ شخصية، وخاصَّة شخصيةَ «السيد أحمد عبد الجواد» العَصِية على التصنيف؛ لكثرةِ ما تَتضمَّنه من تناقُضات.

وصدرت رواية «بين القصرين» لأول مرة عام 1956، وتبدأ أحداث الرواية بإيقاعٍ هادئٍ يرتفع تدريجيًّا حتى يصل إلى مَداه مع أحداثِ ثورة 1919م، واستشهادِ «فهمي» الابنِ الثاني للأسرة.

مؤسسة هنداوي تطرح الحرافيش مجانا

وبدأت مؤسسة هنداوي الأسبوع الماضي، نشر أعمال الأديب العالمي «نجيب محفوظ» إلكترونيًّا، وبإمكان الجمهور الآن تحميل وقراءة رائعته «الحرافيش»، وعلى أن تُنشر بقية الأعمال تِباعًا، لتكون متاحةً للقارئ بشكلٍ مجاني ودائم من خلال الموقع والتطبيق، أو تحميل رواية بين القصرين من هنــــــــــا.

ويأتي نشر أعمال نجيب محفوظ عبر مؤسسة هنداوي، بموجب تعاقدها مع أسرة الأديب العالمي نجيب محفوظ، لنشر أعماله الكاملة عبر منصاتها الإلكترونية مجانًا، إذا يخول التعاقد إتاحة أعمال محفوظ من الروايات والمسرحيات والقصص القصيرة وكل ما أُنتج، لتكون في يد القارئ العربي عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق «هنداوي كتب».