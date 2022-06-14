توجيهات عاجلة بشأن تحويل المدارس الفنية لمنهجية الجدارات المهنية 2022-2023

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ جميع مدارس التعليم الفني اعتباراً من العام الدراسي الجديد 2022-2023 ستكون على نظام السنوات الثلاث وسيطبق بها البرامج الدراسية المطوّرة ذات المناهج المبنية، وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية التي تمّ اختيارها بالتعاون بين المديريات التعليمية وقطاع التعليم الفي.

ووجهت المديريات في خطاب لها، بضرورة الإعلان في جميع المدارس الفنية نظام السنوات الخمس «حكومي وخاص» بأنّ هذه المدارس سيطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية ستكون على نظام السنوات الثلاث اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وأوضحت أنَّ الطالب الذي سيتقدم للالتحاق بمدارس التعليم الفني عام وخاص سيحصل في نهاية الصف الثالث على شهادة إتمام دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث، ويحق لجميع الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام السنوات الثلاث طبقاً للبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية استكمال الدراسة لعامين آخرين بعد الدبلوم وفق المسارات والضوابط المنظمة هذا الشأن بمدارس حكومية أو خاصة بعد استيفاء الشروط اللازمة.

وشددت على ضرورة مراعاة عند وضع التنسيق الخاص بالمدارس الفنية أن تكون حسب الإمكانيات المتوفرة في المدارس من حيث عدد الفصول وتوافر أماكن التدريبات العملية المجهزة والمناسبة وفي حالة وجود طلاب يرغبون في التقدم للالتحاق بمدارس التعليم الفني وعدم قدرة المدارس الفنية على استيعاب هؤلاء الطلاب أو مجموعهم أقل من المجموع الذي تمّ تحديده بتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني، فيتمّ قبولهم على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفني فترة مسائية كطلاب منتظمين بناء على التنسيق الذي يتمّ تحديده لكل نوعية.

ونوهت الوزارة إلى أنَّ هذه القرارات تأتي في إطار حرصها على تطبيق نظام موحد للدراسة بمدارس التعليم الفني طبقاً للبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدرات المهنية وهو نظام السنوات الثلاث بهدف إكساب الطلاب الجدارات الفنية التي تؤهلهم للمنافسة على وظائف لائقة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وبينت أنَّ هذه القرارات أيضاً دهدفها فع عجلة الاقتصاد وفتح مسار لاستكمال الطلاب دراستهم بالتعليم العالي وفي ضوء الكتاب المرسـل للمديريات بشأن تطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية بالصف الأول الثانوي الفني نظام السنوات الثلاث الفنية ونظام السنوات الخمس بمدارس التعليم الفني الحكومية والخاصة بمختلف نوعيتها «الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية» وذلك عند فتح باب القبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2022-2023.