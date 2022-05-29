«التعليم العالي»: 90% معدل تنفيذ الجامعات التكنولوجية.. ولا زيادة في المصروفات حتى الآن

أكد الدكتور أحمد الحيوي، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، الأمين العام لصندوق التطوير الفني، أن هناك استعدادات تتم لتنسيق القبول بالجامعات التكنولوجية 2022، وكذلك اختبارات القدرات، مشيرا إلى أنه من المقرر العام المقبل إضافة عدد من التخصصات العلمية الجديدة وإتاحتها أمام الطلاب للالتحاق بها.

ولفت إلى أن قواعد القبول بالجامعات التكنولوجية كما هي دون تغيير سواء المتمثلة في اجتياز اختبارات القدرات أو نسب تخصيص المقاعد، المقدرة بـ20% للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، و80% للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية الفنية بمختلف التخصصات.

تخصصات جديدة تهدف للمساهمة في تنمية الجتمع

وأضاف مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من أعمال تشييد وتنفيذ الجامعات التكنولوجية الجديدة بـ6 محافظات، لافتا إلى أن نسب الأعمال بها تجاوزت الـ90%، قائلا: «نعمل بسرعة كبيرة للانتهاء من تنفيذ 6 جامعات تكنولوجية جديدة ونأمل في افتتاحها ابتداء من العام الدراسي الجديد»، مؤكدا أن الجامعات تحتوي على تخصصات علمية متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا، وكذلك الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت إلى أن هناك اهتماما من قبل الدولة المصرية بملف التعليم التكنولوجي؛ بما يحقق أهداف وطموحات الدولة المصرية، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

لا زيادة في مصاريف الجامعات التكنولوجية

وأوضح مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، أن مصروفات الالتحاق بالجامعات التكنولوجية لا تزال ثابتة مثل الأعوام الماضية ولم يتم زيادتها حتى الآن، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة مصروفات الفرقة الأولى والثانية 10 آلاف جنيه لكل منهما، والفرقة الثالثة والرابعة 12 ألف جنيه للواحدة، منوها بأن أي تحريك في قيمة المصروفات يخضع لمجالس أمناء الجامعات.