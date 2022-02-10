«المركزي»: أسعار الذهب ترتفع 0.93% بعد تراجع مؤشر الدولار الأمريكي

سجلت أسعار الذهب العالمية، ارتفاعا بختام تعاملات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.93% عن نهاية الأسبوع الماضي، لتصل إلى 1808.8 دولار للأوقية، بحسب النشرة الأسبوعية للبنك المركزي المصري، عن أداء الأسواق العالمية على مدار الأسبوع، إذ ذكرت أن أسعار الذهب ارتفعت عالميا مدفوعة بتراجع العملة الأمريكية، رغم التوقعات بقيام «الاحتياطي الفيدرالي» بدورة قوية من تشديد السياسة النقدية.

الدولار الأمريكي يتعرض لأكبر خسارة أسبوعية

وأضافت النشرة، أنَّ الدولار الأمريكي تعرض لأكبر خسارة أسبوعية له منذ نوفمبر 2020، بعد تراجعه 1.84% على خلفية قوة العملات الرئيسية الأخرى، والتي عززتها إشارات البنوك المركزية إلى ميلهم تجاه تشديد السياسة النقدية مع ارتفاع معدلات التضخم.

كما أشارت إلى خسارة الدولار خلال جلسات التداول للأسبوع المنتهي، فيما عدا الجمعة، بعد صدور بيانات وظائف القطاع غير الزراعي القوية.

أما على صعيد العملات الأوربية، أفادت نشرة المركزي، صعود اليورو بنسبة 2.67%، ليعوض بذلك جزءا من خسائره التي تكبدها الأسبوع السابق.

جاءت مكاسب اليورو على خلفية صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع IHS Markit، والذي وصل إلى أعلى مستوى له خلال 5 أشهر، بالإضافة إلى صدور أرقام التضخم لشهر يناير الخاصة بالمنطقة، والتي ارتفعت بشكل مفاجئ، محققة مستوى قياسي.

«الاسترليني» يتعافى بدعم من رفع بنك انجلترا للفائدة

وذكرت النشرة تعافي الجنيه الإسترليني، ليرتفع بنسبة 0.97%، معوضا بذلك جزءا من خسارته التي تكبدها على مدار الأسابيع الماضية.

يُشار إلى أنَّ دعم العملة الإنجليزية على مدار الأسبوع جاء من خلال التوقعات بقيام بنك إنجلترا بتشديد السياسة النقدية، وهو ما حدث لاحقًا في اجتماع يوم الخميس، إذ أعلن صانعي السياسات عن رفع سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس، وأكدوا بدء عملية التشديد الكمي (QT).

وعلى صعيد العملات الآسيوية، فقد أنهى الين الياباني تداولات هذا الأسبوع دون تغيير، إذ حقق مكاسب في مطلع هذا الأسبوع على خلفية صدور مؤشرا مديري المشتريات للقطاع الخدمي والمركب، وانخفاض الدولار، فيما قلص مكاسبه في وقت لاحق نتيجة عودة شهية المستثمرين للمخاطرة، وفقا للنشرة الأسبوعية.