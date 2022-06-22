جامعة أسيوط: بدء إجراءات إنشاء كلية جديدة للعمارة والتخطيط العمراني

كشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن بدء إجراءات إنشاء كلية جديدة للعمارة والتخطيط العمراني، لتنضم إلى كليات الجامعة، وذلك في أعقاب صدور قرار بالموافقة من مجلس الجامعة وتقديم طلب إلى المجلس الأعلى للجامعات، والتي من المقرر أن تشمل قسم العمارة بكلية الهندسة والقسم المناظر في كلية الفنون الجميلة، وتجهيز مقر لها في الامتداد العمراني الجديد للجامعة في مدينة أسيوط الجديدة.

قطاع الفنون والتربية الموسيقية

جاء ذلك خلال استقباله للجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية، والتي تضم الدكتورة صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتور تامر عبد اللطيف، الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، والدكتور عاطف عبد الحميد، الأستاذ بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وبحضور الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الفنون الجميلة، والدكتور منصور المنسي، مؤسس كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط وعميدها الأسبق، والدكتور محمد ثابت بداري، رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة وعميدها السابق، والدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي الحفناوي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر بطرس، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

متابعة أداء مستوى الكلية

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن الاجتماع يأتي على هامش زيارة أعضاء اللجنة لكلية الفنون الجميلة، وذلك لمتابعة مستوى أداء الكلية والتأكد من توافر جميع الإمكانيات المادية والبشرية ومطابقتها للمواصفات القياسية لكليات الفنون والتربية الموسيقية بالجامعات المصرية الحكومية، وذلك ضمن قرار المجلس الأعلى للجامعات بتكليف لجان القطاع بزيارة جميع الكليات التي تم بدء الدراسة بها خلال العشر سنوات الأخيرة.

القدرة على المنافسة عالميا

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى التطور الملحوظ التي تشهده كلية الفنون الجميلة في مختلف قطاعاتها وانتظام خدماتها التعليمية على الرغم من حداثة نشأتها، وما تحظى به من إقبال طلابي على الالتحاق بها، مؤكداَ على حرص إدارة الكلية على الجمع بين الخدمات التعليمية النظرية والتدريب العملي المتقدم بهدف تأهيل الطلاب ومواكبة التطور في سوق العمل، وتلبية احتياجات المستفيدين من خريج متميز في النواحي التشكيلية والتصميمية وقادر على المنافسة عالميا.