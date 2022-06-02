جامعة أسيوط تستعد لاستضافة بطولة الجمهورية لكمال الأجسام

استقبل الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اللواء الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد العربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، وبحضور الدكتور محمود درويش عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري، وروماني فهيم رئيس منطقة كمال الأجسام بأسيوط، والدكتور أحمد شريت مدير عام إدارة الاتحادات الطلابية، ومحمد جمعة رئيس قسم الفنون المسرحية.

تنظيم بطولة الجمهورية

وأعلن الدكتور شحاتة غريب استعداد جامعة أسيوط لتنظيم بطولة الجمهورية على مسرح الصالة المغطاة للإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك بالتعاون بين الاتحاد المصري وأسرة «طلاب من أجل مصر»، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تعظيم الاستفادة من كل الفرص التي من شأنها تعزيز أهمية الجانب الرياضي بالجامعة ودعمها على نحو واسع.

نشرمفهوم الثقافة

وفي السياق ذاته أشار الدكتور شحاته غريب بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد في نشر مفهوم الثقافة الرياضية علي مدار سنوات طويلة لما لها من دور هاما في تعزيز الانتماء للوطن وذلك برئاسة الدكتور عادل فهيم صاحب الفضل الاكبر لرفعة لعبة كمال الأجسام العالمية وخير دليل اختياره أفضل اداري لسنوات عديدة من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

وأعرب الدكتور عادل فهيم عن بالغ سعادته لاستضافة جامعة أسيوط على أرضها بطولة الجمهورية، مشيدا بحرص قياداتها على إخراج تلك الفعالية بالشكل اللائق بمكانة الجامعة، مؤكدا أن محافظة أسيوط من أكبر المحافظات التي تخرج أبطالا في رياضة كمال الأجسام للهواة والكلاسيك منذ زمن طويل، وبها عدد كبير من اللاعبين والصالات الرياضية، وهي الرياضة الأكثر شعبية والمحببة بعد كرة القدم.

شهادات تقدير

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام شهادة تقدير مقدمة من الاتحاد المصري للدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب .