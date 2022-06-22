رشوان توفيق عن إمكانية عودته للعمل بعد تعافيه من الإصابة: «مفيش فنان بيطلع معاش»

يتساءل الجمهور عن حقيقة عودة الفنان رشوان توفيق لتقديم أعمال فنية من جديد، بعد إصابته بشرخ في قدمه خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى وضعه في الجبس، ليظل في منزله لما يقرب من 20 يوما حتى يستطيع الحركة من جديد.

حقيقة اعتزال رشوان توفيق الفن

وعن تقديمه أعمال فنية جديدة بعد تعافيه، قال رشوان توفيق لـ «الوطن»: «لا يوجد فنان يخرج على المعاش، فهذه فكرة غير مقبولة، طالما الفنان لا يزال لديه ذاكرة وقدرة صحية».

رشوان توفيق يتحدث عن أعماله الفنية

وأضاف: «لا بد أن يتحرك ويمد الجمهور بكل طاقته، فلدينا نماذج عديدة من النجوم الكبار، قدموا أدوارا فنية مهمة حتى آخر أيام حياتهم».

وعن تطورات حالته الصحية، قال رشوان توفيق: «الحمد لله أنا بخير حاليا، ورّب ضارة نافعة، فبعد أن وضعت قدمي في الجبس رأيت حب الجمهور وأصدقائي لي، فلم أتوقع أن يغمروني بكل هذا الحب، فأنا محظوظ بمحبة الجمهور لي، وأتمنى أن تمر الأيام بشكل سريع حتى أستطيع أن أقف على قدمي من جديد وأقدم أعمال فنية».

رشوان توفيق وحالته الصحية

وتابع: «20 يوم وهفك الجبس، وأتابع بشكل مباشر مع الأطباء في المنزل، وأعلم أن ذلك اختبار من الله سبحانه وتعالى وأنا راضي بكل شيء، وأقضي فترة علاجي في الحديث مع الله سبحانه وتعالى، وأشكره على نعمة الصحة، وأتابع من وقت لآخر أعمالي الفنية في التليفزيون، كما أقضي معظم الوقت الآخر مع أحفادي، فهم ثروتي في الدنيا».