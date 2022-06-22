كيفية طلب استشارة نفسية من المنزل مجانا؟.. «الصحة» تجيب

الضغوط والمشاكل والأزمات النفسية لا تنتهي، وينتج عنها في بعض الأحيان وقوع جرائم مختلفة، لذا قدمت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح لرفع الوعي بأهمية الصحة النفسية، وضرورة الاستفادة بخبرات المتخصصين عند التعرض لأي ضغوط حياتية حتى لا يفقد الشخص حياته أو يودي به الحال إلى الانتحار.

وخصصت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، خطًا ساخنًا للرد على الاستشارات النفسية عن طريق متخصصين في الأمراض النفسية والإدمان، ويعمل المتخصصون على تعريف الشخص بخدمات الصحة النفسية التي تقدمها الأمانة عبر مستشفياتها في معظم محافظات الجمهورية.

كيفية التواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية

وللراغبين في الحديث إلى متخصص أو توجيه استفسارات، الاتصال على الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية «16328» مجانًا على مدار الـ 24 ساعة.

أسعار الكشف النفسي

كما تخصص العديد من المستشفيات، وحدات بها للكشف النفسي بأسعار مخفضة، وذلك تيسيرا على المرضى بعيدًا عن ارتفاع الأسعار بالعيادات الخاصة المختلفة، ونعرض أبرز الأسعار فيما يلي:

قسم الطب النفسي في مستشفى الدمرداش، يبلغ سعر الكشف 5 جنيهات فقط، ويعمل القسم من الساعة 8 صباحًا وحتى 10 صباحًا، أيام الأحد والاتنين والأربعاء، بينما يبلغ سعر جلسات العلاج النفسي المختلفة نحو 20 جنيهًا.

- ويبلغ سعر الكشف في مستشفى العباسية، جنيهًا واحدًا في العيادات الخارجية، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا.

- مركز الإرشاد النفسي بجامعة عين شمس، يبلغ قيمة الكشف به نحو 20 جنيهًا.

نصائح للتعامل مع الاكتئاب

وشددت الأمانة العامة للصحة النفسية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية، ووجهت نداءً للمواطنين بالحرص على زيارة الطبيب النفسي، وعدم الاستهانة بنوبات الاكتئاب أو الاضطرابات النفسية والابتعاد عن وصم ذلك بالنسبة للمجتمع.