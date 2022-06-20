الأرصاد الجوية: بدء فصل الصيف فلكيا غدا وانخفاض درجات الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فصل الصيف سيبدأ فكليا من الغد وحتى 21 سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن الصيف يشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وعدم وجود ظواهر حادة أو عنيفة في الجو، ويشهد فقط ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في فترات النهار.

نخفاض في درجات الحرارة والرطوبة بشكل عام

وأوضح «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية « DMC»، أن توقعات الارصاد الجوية تؤكد أن الأسبوع الحالي سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة والرطوبة بشكل عام، مع هدوء سرعات الرياح في النهار ونشاطها ليلا، كما لو كنا في فصل الربيع، ونشعر بالانخفاض الذي يصل إلى 23 درجة على المحافظات وعلى السواحل تصل إلى 20 درجة.

الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح

وأشار «شاهين»، إلى أن هناك بعض الظواهر الجوية المستمرة مثل الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على الطرق السريعة والقريبة من السواحل المائية ولا تكون مؤثرة على باقي اليوم.

ووجه مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح للمواطنين خلال فترة الإجازات الصيفية بالاستمتاع بالشواطئ البحرية التي تسمع بالسفر والتنزه في السواحل المائية، موضحًا أن نسب الرطوبة ترتفع إلى حد ما في شهر أغسطس، ونصح المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المغلقة أو السير تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، خلال النهار، إلا بوجود غطاء واقٍ للرأس.