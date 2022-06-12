الأرصاد الجوية: 10 مدن في جنوب مصر تكسر حاجز الـ43 درجة

حذرت الهئية العامة للإرصاد الجوية، من استمرار تعرض محافظات جنوب البلاد لطقس شديد الحرارة اليوم، حيث تصل درجات الحرارة على بعض المدن والمحافظات الـ44 درجة مئوية.

وذلك كما أكدت الدكتورة منار غانم، بهيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، أن جنوب البلاد مازلت تعاني من كتلة هوائية شديدة السخونة، قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، تعمل على رفع درجات الحرارة لتصل الى 44 درجة على عدد من مدن جنوب الصعيد، وهي نفس الموجة شديدة الحرارة التي عانت منها القاهرة وشمال البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية، إلا أن الكتلة الهوائية الباردة القادمة من البحر المتوسط منذ مساء أمس عملت على ضبط درجات الحرارة فى شمال مصر وصولا الى القاهرة الكبرى، إلا أنها لم تؤثر على الكتلة الشديدة السخونة التى تعاني منها محافظات جنوب البلاد حتى الآن، والتي سوف يستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع الجاري، كما أشارت الصور الأخيرة للأقمار الصناعية.

هذا وأكدت الأرصاد الجوية، أن المدن والمحافظات التي مازلت تتأثر بموجة الطقس شديد السخونة، هي كل من:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على جنوب البلاد

شرم الشيخ 42 - 29

الغردقة 42 - 28

أسيوط 40 - 26

سوهاج 42 - 22

قنا 44 - 25

الأقصر 45 - 26

أسوان 46 - 26

إدفو 46 - 29

أبو سمبل 45 - 27

الوادي الجديد 45 - 26

شلاتين 40 - 29

أبو رماد 40 - 28

هذا وقد استمرت «الأرصاد الجوية»، في توجيه تحذرياتها لمواطنين تلك المدن والمحافظات، بضرورة تجنب أشعة الشمس المباشرة في فترات الذورة، والإكثار من تناول المشروبات والمياه، وأيضا ارتداء الملابس الفاتحة عند الخروج من المنازل أو العمل، مؤكدة أن درجات الحرارة تنخفض بمعدل 15-14 درجة مع بداية ساعات الليل، حيث يسود طقس لطيف.