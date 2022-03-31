العثور على طفل رضيع ملقى في الشارع بالمنوفية.. ونقله لمستشفى تلا المركزي

عثرت ربة منزل في عزبة الفقي التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، على طفل حديث الولادة ملقى على الأرض أثناء سيرها بأحد الشوارع، وعلى الفور تم التواصل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية في المنوفية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل الطفل لمستشفى تلا

وأكد مصدر مسؤول في مستشفى تلا المركزي بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المستشفى استقبل طفل حديث الولادة، سلّمته سيدة إلى حضانة المستشفى، وحالته الصحية مستقرة، ويتم متابعته وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الطفل إلى الجهات المختصة.

فحص كاميرات المراقبة

وحررت ربة المنزل محضرا في مركز شرطة تلا بالواقعة، وأدلت بأقوالها وكيفية ومكان العثور على الطفل في عزبة الفقي بدائرة المركز، وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها وتفحص كاميرات المراقبة في المكان لمعرفة كواليس ما حدث، وتحدد هوية من ألقى الطفل على الطريق وعرضه للخطر.

جهود مكثفة للتعرف على أسرة الطفل

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة بدائرة المركز، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة، فيما تواصل المباحث جهودها لكشف هوية من ألقى الطفل في الطريق وعرضه للخطر، والتعرف على هوية أسرته.