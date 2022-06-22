صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم أسرة وصحة إنجابية لـ21 ألف سيدة بالمجان

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 21 ألف و777 منتفعة، ضمن فعاليات المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي» والذي يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه رئيس الجمهورية لدعم وتنمية الأسرة المصرية على المستوى الصحي والاقتصادي ولضمان جودة الحياة الأسرية.

تقديم جميع خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المرحلة الأولى للحملة تم تنفيذها في الفترة من 12 إلى 16 يونيو الجاري لعام 2022 بمراكز العدوة وبني مزار وأبو قرقاص وملوي وديرمواس، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية جار تنفيذها بمراكز مغاغة ومطاي وسمالوط والمنيا، والتي بدأت منذ يوم 19 يونيو الجاري وتستمر حتى 23 يونيو، حيث يتم تقديم جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمنتفعات مجاناً.

وحدات ثابتة ومتنقلة شملت عمل سونار

من جانبها أوضحت الدكتورة وفاء بدوي، مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أن فعاليات المرحلة الأولى أسفرت عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 21 ألف و777 منتفعة، منهم 1676 منتفعة بالعيادات المتنقلة، و20101 منتفعة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات، بالإضافة إلى صرف 20733 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة لـ19 ألف و455 منتفعة، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الوحدات الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لـ513 سيدة، ومتابعة حمل لـ581 سيدة، وإجراء كشف نساء لـ858 سيدة بالإضافة إلى تقديم المشورة الطبية لـ15824 سيدة، وتنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي.