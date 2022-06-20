«الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة طوال صيف 2022.. هل تصل لـ50 مئوية؟

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن صيف 2022 سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية المعتادة عن كل عام، وهذا ليس في مصر فقط، إذ أن بعض الدول الأوروبية، تشهد ارتفاعات بدرجات الحرارة في مثل هذا الوقت من العام، نتيجة كتل هوائية قادمة من شمال أفريقيا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تُقدمه الإعلامية سارة حازم، ويُعرض على شاشة «دي إم سي».

درجات الحرارة ستكون أكثر من العام الماضي

وأضاف «شاهين» أن درجات الحرارة ستكون أكثر من العام الماضي بدرجة أو درجتين، وهناك بعض الموجات ستتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، ورغم أن درجات الحرارة في الموجات الحارة التي يشهدها فصل الصيف من المقرر أن تتجاوز ْ40، إلا أنه نفى تعرض مصر لدرجات حرارة خمسينية، كما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الأسبوع الحالي يشهد استقرارا في الأحوال الجوية.

تسجيل حالات وفاة في أوروبا بسبب ارتفاع درجة الحرارة

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة هذا الأسبوع تكون بين الـ33 و34، ولكن مع نهاية الأسبوع سيكون هناك ارتفاع درجة واحدة وذلك الجمعة المقبلة، مناشدًا المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، إذ أن مصر ستتعرض لبعض الموجات الحارة خلال فصل الصيف، موضحًا أن أوروبا سجلت على مدار الأعوام الماضية حالات وفاة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مضيفًا أن العظمى على مدريد بلغت ْ40 يوم السبت الماضي، وتراوحت ما بين 35 إلى 36 يوم الأحد، ثم شهدت انخفاضًا تدريجيًا.