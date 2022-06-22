انطلاق المؤتمر الدولي لطب العيون بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين

قال الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، أستاذ طب وجراحة العيون، إن معهد الرمد التذكاري للأبحاث الرمدية التابع لوزارة الصحة، يعد من المنشآت الرائدة في مجال طب العيون بمنطقة الشرق الأوسط، ويستهدف التعرف على كل ما هو جديد على الصعيد العلمي.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الدولي لطب العيون mior 22، الذي يعقده معهد الرمد التذكاري للأبحاث الرمدية بوزارة الصحة اليوم ويستمر على مدار 3 أيام بحضور العديد من خبراء طب العيون من خارج وداخل مصر، تحت رعاية وزارة الصحة وهيئة المستشفيات التعليمية.

وأضاف «زعتر»، أن المؤتمر يستعين بنخبة من أفضل الخبراء من داخل وخارج مصر، قدموا مساعدات كبيرة لطب وجراحات العيون، بداية من تصحيح الإبصار وانتهاء بأمراض عيون الأطفال والمياه الزرقاء.

وأشار الى إن المؤتمر يتضمن جلسة عن الأمراض الوراثية وبداية دخول العلاج الجيني إلى مصر رغم تكلفته العالية، لافتا إلى أن مصر لها تجربة رائدة في علاج المرضى من فيروس سي، لذلك يجب تبني العلاج الجيني لعلاج الأمراض التي تسبب العمى.

العلاج الجيني لم يدخل مصر في مجال العيون

وأكد أن العلاج الجيني لم يدخل مصر في مجال العيون، وهو ما يبحث المؤتمر إمكانية تطبيقه، لافتا إلى أن هذا النوع من العلاج يمكنه علاج الالتهاب الشبكي التلوني الذي يسببه زواج الأقارب وسيتم تطبيق العلاج الجيني على أمل أن تقل التكلفة مرحليا.

وطالب بتدشين مشروع قومي لعلاج مرض السكري لأنه يسبب الكثير من المضاعفات للعيون والقلب والأوعية الدموية وجميع أعضاء الجسم، مشيرا إلى أن مصر تشهد طفرة في مجال زراعة القرنية على نفقة الدولة، بعد الموافقة على قانون زراعة الأعضاء لأن مصر تستورد القرنيات من الخارج.

بث حي لعمليات جراحية في المعهد باستخدام تكنولوجيا جديدة

وقالت الدكتورة حنان الغنيمي، مدير معهد الرمد التذكاري، إن المؤتمر يستضيف خبراء دوليين من أمريكا وأوروبا ودول عربية شقيقة، وسيقوم ببث حي لإجراء عمليات من المعهد باستخدام تكنولوجيا جديدة في الشبكية بالإضافة إلى جلسات عن عيون الأطفال.

وتابعت: «نشهد تطورا كبيرا في الأجهزة والتدريب بالمعهد وهيئة المعاهد التعليمية تعد بحثا عن شبكية الأطفال المبتسرين وعلاجهم قبل حدوث مشكلات في الشبكية تحت رعاية الدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة».

وأضافت الدكتورة نجلاء حسن نائب، رئيس المؤتمر ونائب عميد المعهد لشئون الأبحاث والتدريب والتعليم المستمر، أن المؤتمر يستضيف أحد أكبر خبراء الشبكية في العالم ويضم جلسات علمية مخصصة للأبحاث الجديدة وجوائز لأفضل بحث مع إطلاق برنامج لتعليم الأطباء كيفية إعداد الأوراق البحثية والنشر الدولي وسفرهم للخارج لحضور الجلسات العلمية.

ونوهت بأن المؤتمر يتضمن عرض برنامجا علميا يشمل جميع تخصصات طب وجراحة العيون «القرنية وتصحيح الإبصار - المياه الزرقاء - المياه البيضاء - شبكية العين - طب وجراحة عيون الأطفال».