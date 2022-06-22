5 شروط مهمة لكفالة الأطفال في أسر بديلة.. الديانة تحسم الموقف

قالت ريهام فؤاد مدير إدارة الأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن منظومة الأسر البديلة تلقى اهتماما واضحا من «التضامن»، لافتة إلى أن الوزارة تعيد النظر في قانون الطفل والأسر البديلة، لإضافة تشريعات وتعديلات جديدة، من منطلق الاهتمام بالأطفال كريمي النسب، المحرومين من الرعاية الأسرية، الذين من المفترض في الظروف الطبيعية تنشئتهم داخل أسر تتكون من أب وأم تراعهم.

قرارات الأسر البديلة تراعي كريمي النسب

أضافت ريهام، في حوار مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن الوزارة أصدرت في الأونة الأخيرة العديد من القرارات والمستحدثات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة، للاهتمام بالأطفال كريمي النسب، واللقطاء والمتخلى عنهم من ذويهم، والضالين المتواجدين في دور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، والمفتقدين لوجود الأب والأم.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن، تعكف على إعداد تعديلات جديدة في قانون الطفل، حيث أصدرت في الفترة الأخيرة، قوانين وتشريعات جديدة، خاصة بمنظومة الكفالة، بحيث تساعد أكثر عدد من الأسر لكفالة الأطفال، بدلًا من وجودهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

شروط كفالة الأسر البديلة للأطفال

وفرقت مدير إدارة الأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، بين كفالة الطفل داخل مؤسسة الرعاية، وبين الأسرة البديلة، التي تكفل الطفل في منزل الأسرة، مشيرة إلى بعض الشروط المهمة لكفالة الأسر البديلة للأطفال، منها:

- أن تكون ديانة الطفل من نفس ديانة الأسرة البديلة.

- أن يكون أحد الزوجين مصري.

- توفير بيئة اجتماعية واقتصادية جيدة جدًا.

- أن يكون السن بين 25 إلى 60 عاما.

- جواز الكفالة للأرامل والمطلقات والآنسات من عمر 30 عاما.

وأشارت ريهام، إلى وجود أكثر من 800 أسرة ضمن قوائم الانتظار، للحصول على كفالة طفل، إذ يتم تسليم الأطفال من عمر 3 أشهر، مؤكدة استهداف الوزارة تعديل سن الطفل، ليكون من يوم الميلاد.