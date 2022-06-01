خطوات استخراج كارنيه الأسر البديلة للحصول على خدمات الأطفال المكفولين

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسهيل إجراءات كفالة الأطفال كريمي النسب في أسر «شبه طبيعية» لتوفر لهم بيئة أسرية أصلح لتنشئتهم ورعايتهم والاهتمام بهم وفي إطار توجه الوزارة نحو الانتهاء من تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية لمنظومة الرعاية البديلة للأطفال، فإنه يتم العمل على تكثيف الجهود لتعزيز أوجه الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية.

خطوات استخراج بطاقة الأسر الكافلة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، وفق بيان لها، عددًا من الخطوات لاستخراج بطاقة الأسر الكافلة، خاصة أن الوزارة كانت قد دعت الأسر البديلة الكافلة إلى الانتهاء من الخطوات التالية:

- أول خطوة هي استخراج الأسرة الكافلة الرقم التأميني للطفل من أقرب مكتب تأمينات الذي يقوم بدوره باستخراجه باستخدام الرقم القومي الوارد بشهادة الميلاد المميكنة للطفل.

- ثانيا تفتح الأسرة الكافلة حسابا بنكيا لدى بنك ناصر الاجتماعي باسم الطفل المكفول.

- تسدد الأسرة الكافلة مبلغ 200 جنيه على رقم الحساب «21812» التابع لبنك ناصر الاجتماعي فرع القاهرة باسم الأسر البديلة أو من خلال الدفع الفوري لذات الحساب.

- تذهب الأسرة البديلة إلى الإدارة الاجتماعية في محيط سكن الأسرة الكافلة، حيث يتم تسليم صور الأرقام القومية للوالدين الكافلين، وإيصال فتح الحساب، وإيصال دفع 200 جنيه، وصور حديثة 4*6 للطفل المكفول وللوالدين الكافلين.

- تقوم الشركة المتعاقدة مع وزارة التضامن الاجتماعي باستخراج البطاقة بعد إرسال البيانات والمستندات لها بمعرفة الوزارة وتسليمها إلى شركة شحن لتوصيلها لمحل سكن الأسرة الكافلة.

- تقوم الشركة المتعاقد معها بتوصيل البطاقة مباشرة للأسرة الكافلة بمحل سكنها.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن مشروع قانون الرعاية البديلة يركز على إيجاد بدائل جديدة لمنظومة الرعاية البديلة لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.