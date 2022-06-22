4 أفلام جمعت بين مروان حامد وأحمد مراد قبل «كيرة والجن»

يعود التعاون مجددا بين المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، وذلك بعدما شهدت أعمالهما المشتركة، نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الماضية، وذلك من خلال فيلم «كيرة والجن» الذي سيعرض في عيد الأضحى المقبل، كما سيعرض بدور العرض بدءًا من يوم 30 يونيو.

وترصد «الوطن»، أبرز الأعمال التي جمعت بين المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، في التقرير التالي:

- فيلم الفيل الأزرق

وبدأ التعاون بين «مروان حامد وأحمد مراد»، بفيلم الفيل الأزرق عام 2014، بطولة كريم عبدالعزيز ونيلي كريم وخالد الصاوي، حيث كان مقتبساً عن إحدى رواياته، وحقق الفيلم حينها إيرادات وصلت إلى 31 مليون جنيه.

- فيلم الأصليين

كما تعاون الثنائي، في فيلم الأصليين عام 2017، بطولة منة شلبي، ماجد الكدواني وخالد الصاوي، وحقق الفيلم حينها إيرادات وصلت إلى 8 ملايين جنيه.

- فيلم تراب الماس

بينما جاء التعاون الثالث بينهما في فيلم تراب الماس عام 2018، بطولة آسر ياسين ومنة شلبي وماجد الكدواني، ويعتبر الفيلم ثاني اقتباس سينمائي بعد الفيل الأزرق، وحقق إيرادات وصلت إلى 31 مليون جنيه مصري.

- فيلم الفيل الأزرق 2

كما تعاون الثنائي في الفيل الأزرق 2 عام 2019، بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري، وحقق حينها إيرادات وصلت إلى 104 ملايين جنيه مصري يحقق هذه الإيرادات، ومن المقرر التحضير للجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق»، بعد نجاح الأجزاء السابقة .

- مشاركة في البرامج

وشارك المخرج مروان حامد مؤخراً في برنامج «الدوم» كعضو لجنة تحكيم التمثيل مع الفنانة الكبيرة يسرا، والنجم عمرو يوسف، ويقدم المؤلف أحمد مراد برنامجه الأسبوعي على المحطة الإذاعية الشهيرة نجوم أف أم 100,6 يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 8 إلى 10 مساءً.