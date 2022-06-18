سيد رجب يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم كيرة والجن: أتوقع نجاحا مبهرا

يعيش الفنان سيد رجب خلال هذه الفترة حالة كبيرة من النشاط الفني وواحد من الأعمال الفنية التي سيظهر بها خلال الفترة المقبلة هو فيلم كيرة والجن الذي سيخوض منافسة موسم أفلام عيد الأضحى.

وعن مشاركة الفنان سيد رجب في فيلم كيرة والجن قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأنه «سعيد للغاية بهذه المشاركة وذلك لأن الفيلم هو عمل مميز ومختلف ومن أكبر المشاريع إنتاجيا خلال هذه الفترة لأن تكلفته مرتفعة».

سيد رجب يتحدث عن فيلم كيره والجن

وأكد الفنان سيد رجب بأن فيلم كيرة والجن قد بذلوا فيه مجهود كبير هو وكل فريق العمل الذي أبدى سعادته بوجوده معهم ويتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا بمجرد عرضه قائلا: «أتمنى تكون رؤيتي صحيحة تجاه هذا العمل لأنني أتوقع نجاحا مبهرا له».

يذكر أن فيلم كيرة والجن مأخوذ عن رواية 1919 الذي قدمها الكاتب أحمد مراد وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا بمجرد أن تم طرحها في الأسواق وبعدها تم أخذها لتحويلها إلى عمل فني.

تفاصيل فيلم كيرة والجن

ويشارك في فيلم كيرة والجن عدد كبير من الفنانين، منهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وأحمد مالك وسيد رجب وهدى المفتي ولارا إسكندر وعارفة عبد الرسول وعلي قاسم وإياد نصار وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وبالفعل تم طرح البرومو الرسمي لفيلم كيرة والجن منذ عدة أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعى ولاقى كثيرا من الإشادات والحماس لمتابعة الفيلم الذي تم الإعلان عن عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.