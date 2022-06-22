ولي عهد الكويت: لن نمس الدستور أو نعدله.. ومتمسكون بالدين والديمقراطية

قال ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن الحكم أمانة تكليف لا تشريف، حيث أقسم بالله القسم العظيم على صيانة هذه الأمانة جيلا بعد جيل، موضحًا: «أكدنا دوما تمسكنا بتعاليم ديننا الحنيف وارتضينا بالديمقراطية أساسا ومنهجا للحكم في إدارة البلاد».

وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عن أمير الكويت: «لن نحيد عن الدستور، ولن نقوم بتعديله ولا تنقيحه ولا تعطيله ولا تعليقه أو حتى المساس فهو شرعية الحكم ضمان بقائه، والعقد الوثيق بين الحاكم والمحكوم بهدف ضمان استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه».

وتابع، أن العالم أجمع يحترم الكويت كدولة مؤسسات وصاحبة تجربة ديموقراطية رائدة ومنارة للعمل الخيري والإنساني حتى أصبحت بحجمها الصغير شامخة بمكانتها العربية والدولية.