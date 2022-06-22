هنا الزاهد ترد على مبروك عطية: «حسبي الله ونعم الوكيل.. ربنا يحمينا»

علقت الفنانة هنا الزاهد على حديث الشيخ مبروك عطية بشأن قتل فتاة المنصورة، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتبت هنا الزاهد: «حسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا يسترها علينا وعلي كل أم وبنت وأخت من الناس دي».

تعليق مبروك عطية على واقعة فتاة المنصورة

وكان مبروك عطية قد ظهر في لايف عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، موجها من خلاله نصيحة للفتيات، ما جعله عرضة للانتقادات من قبل الفنانين ورجال الدين حيث قال: «الفتاة لازم تتحجب عشان تعيش، حياتك غالية عليكي أخرجي من بيتك قفة لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر ولا خدود.. ليه؟ هيشوفك اللي ممعهوش هيدبحك».

آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد

وتنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض فيلمها الجديد «بحبك»، الذي تدور أحداثه حول رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم بحبك بطولة تامر حسني، ومن المقرر عرضه خلال سباق عيد الأضحى المبارك.

وعلقت هنا الزاهد، في وقت سابق، على البوستر غير الرسمي للفيلم، قائلة: «اللي عامل البوستر ده حب يوجب معايا أوي بس تمام ليه كده يا عم.. طيب انتظروا البوستر الرسمي قريبا».

آخر مشاركة لـ هنا الزاهد على المسرح

وشاركت هنا مؤخرا في مسرحية «جوازة معفرتة»، وتم عرضها بموسم الرياض الترفيهي في المملكة العربية السعودية، وتعد العمل الثاني الذي جمعها بزوجها خلال العام الجاري وخاصة بعد الانتهاء من تصوير فيلم «مستر إكس».