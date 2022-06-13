هنا الزاهد تنفي طرح بوستر فيلم «بحبك»: «اللي عمله حب يوجب معايا»

علقت الفنانة هنا الزاهد، على الملصق الدعائي الذي انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفيلم «بحبك».

تفاصيل البوستر المتداول

وظهر في الملصق الدعائي أكثر من لقطة لتامر حسني، وهنا الزاهد وهي تبكي بشدة، وقد آثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية وتسبب في موجة هجوم حادة على صناع الفيلم.

هنا الزاهد تنفي طرح بوستر الفيلم

وكتبت هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «اللي عامل البوستر ده حب يوجب معايا أوي بس تمام ليه كده يا عم.. طيب انتظروا البوستر الرسمي قريبا».

ال عامل البوستر ده حب يوجب معايا اوي بس تمام ليه كده يا عم طيب ???? انتظروا البوستر الرسمي قريبا ???? https://t.co/zryfEAsuj3 — Hannah El-Zahed (@HannahElZahed) June 12, 2022

تفاصيل فيلم «بحبك»

ويُطرح فيلم «بحبك» خلال موسم عيد الأضحى المبارك المقبل، وتدور أحداثه حول تناول الأحداث حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

أبطال فيلم «بحبك»

ويشارك في بطولة فيلم «بحبك» تامر حسني، هنا الزاهد، هدي المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، ومن تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم التجربة الإخراجية السينمائية الأولى للفنان تامر حسني.