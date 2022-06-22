بعد تصريحات مبروك عطية.. هل الحجاب يقلل الحوادث؟ أستاذ علم اجتماع تجيب

علق الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهرعلى واقعة قتل طالبة كلية آداب المنصورة، عبر فيديو نشره على صفحته عبر تطبيق «فيسبوك» أمس، قائلًا: «الفتاة تتحجب عشان تعيش»، داعيًا الفتيات لارتداء الحجاب حتى لا يتعرضن لمصير الضحية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا، خاصة عندما قال: «عاوزة تحافظي على نفسك إلبسي قفة وإنتي خارجة».

دور التربية الخاطئة في الحادث

وقالت الدكتورة إنشاد عزالدين أستاذ علم الاجتماع والمشكلات الاجتماعية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الموضوع أكبر من الحجاب والطرحة، وأن السبب الرئيس وراء حادثة فتاة المنصورة هو «التربية الغلط».

وأضافت «عزالدين» أن تربية الشاب سيئة، كما أن أحد جيرانه ظهر في فيديو يقول أن القاتل «كان بيضرب أمه وأخته لما الغسيل بيقع من على الحبل في الشارع».

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع العائلي بجامعة المنوفية أن الحجاب ليس له علاقة بحادثة المنصورة، قائلة: إن الطالبة كانت رايحة الامتحان والملابس ليست خليعة، وهذا قتل مع سبق الإصرار والترصد.

تصريحات مبروك عطية

وأشارت إلى أن «تصريحات مبروك عطية هترجع الشعب المصرى للخلف، ولازم الناس تاخد المعلومات من شخص مسؤول مثل شيخ الأزهر والمفتي، والبنت ملهاش ذنب في أي حاجة، والفتيات بتكون محجبة وبتتعاكس».

ولفتت إلى أن القاتل شخص أناني ونشأ على أن كل مطالبه مجابة، وكان ذلك نتيجة التربية الخاطئة و«سوءالتربية، ومحدش قادر عليه في فيديو الواقعة»، مؤكدة أن «الدرجات العلمية مش فيصل لاختيار معديين بالجامعة، المقابلات الشخصية (الأنترفيو) بيكون لاختيار شخص محترم وقدوة للجميع».