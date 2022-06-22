«الثعالب كانت تنهش الجثث».. تطوير مقابر كمشيش ورصفها في المنوفية

نجح شباب قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، في تطوير مقابر القرية، من خلال تركيب الأنترلوك في المقابر وزراعة الأشجار المثمرة وتركيب عواميد إنارة في جميع الزوايا لإنارة المقابر، فضلا عن إنشاء مقاعد للأشخاص الكبار السن للجلوس عليها عن تشيع الجثمان، وكان من بين المبادرة إزالة الأعمال السحرية المدفونة في المقابر.

عبدالعزيز تعلب مسؤول الحملة يكشف التفاصيل

وقال عبدالعزيز تعلب، أحد الشباب القائمين على هذا العمل، إن الفكرة جاءته بسبب نهش الثعلب للأموات في الليل بسبب ضعف الأرضية حينها، فضلا عن وجود أعمال سحرية مدفونة تتم داخل المقابر عن طريق الحفر بجانب المقابر، مشيرا إلى أن تطوير المقابر يساهم في منع انتشار مثل هذه الأشياء مرة أخرى.

تجمعات الأمطار في المقابر

وأضاف «تعلب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مقابر قرية كمشيش كانت تعاني من تجمعات المياه، خاصة في فصل الشتاء مع سقوط الأمطار بغزارة، موضحا أن شباب وأهالي القرية طالبوا تركيب إنترلوك أسوة بعدد من القرى التي نفذتها ونجحت المبادرة، موضحا أنه تم البدء في تنفيذ المبادرة خلال العامين الماضيين وتم الانتهاء من تجهيزها بشكل كامل.

وأوضح، أنه بجانب تركيب الأنترلوك في شوارع المقابر تم زرع الأشجار وإنارة المقابر وعمل مقاعد للجلوس أثناء تشيع الجنازات من خلال الجهود الذاتية من أهل القرية، فضلا عن النظافة المستمرة بشكل يومي لمنع انتشار القمامة في الداخل.

وأشاد أهالي قرية كمشيش في المنوفية، بالمجهود الكبير التي نفذه شباب القرية، ووجه أحمد محمد أبو عبدالله أحد أهالي القرية، الشكر للقائمين على هذا العمل، مشيرا إلى أن المقابر كانت في الشتاء تتجمع فيها المياه ويجدون صعوبة في دفن الموتى أما في الوقت الحالي تغير الموقف بشكل جذري.