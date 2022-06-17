ثالث ضحايا الإعدادية في المنوفية.. طالبة تنهي حياتها بـ«جرعة أدوية كبيرة»

شهد مركز الباجور في محافظة المنوفية، إقدام طالبة في الشهادة الإعدادية على التخلص من حياتها باستخدام أقراص دوائية، وجرى نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياتها ولكن دون جدوى، حيث توفيت متأثرة بالتسمم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طالبة تتخلص من حياتها في الباجور

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوفاة طالبة بالشهادة الإعدادية مصابة بحالة تسمم نتيجة تناول كمية من الأقراص الدوائية، بعد رسوبها في الامتحانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات .

بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفاة طالبه تدعى «خ.و»، أقدمت على التخلص من حياتها، باستخدام أقراص دوائية بكميات كبيرة، وبسؤال أسرتها أكدوا وفاتها باستخدام كمية كبيرة من الأقراص الدوائية، نتيجة مرورها بأزمة نفسية سيئة، بسبب رسوبها في امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية، ونفت الأسرة وجود أي شبهه جنائية .

طالب وطالبة يتخلصان من حياتهما باستخدام حبة الغلة

وشهدت محافظة المنوفية، خلال الأيام الماضية، إقدام طالب في الشهادة الإعدادية بالمنوفية علي التخلص من حياته باستخدام أقراص حفظ القمح السام نتيجة رسوبه في الشهادة الإعدادية، كما أقدمت طالبة بمركز قويسنا علي التخلص من حياتها لرسوبها في امتحانات الصف الثاني الإعدادي ومرورها بأزمة نفسية .