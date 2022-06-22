إصابة ربة منزل بلدغة ثعبان ونقلها إلى المستشفى في المنوفية

شهدت قرية مجريا التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، إصابة ربة منزل بلدغة ثعبان، وعلى الفور قامت أسرتها بنقلها إلى مستشفى أشمون العام للاطمئنان على حالتها الصحية وإعطائها مصل السموم الخاص بلدغة الثعبان، ويتم متابعتها من قبل الأطباء في مستشفى أشمون العام.

السيدة كانت متواجدة خلف منزلها

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بإصابة ربة منزل تدعى «ص. م» 40 سنة، بتسمم نتيجة إصابتها بلدغة ثعبان، بقرية مجريا التابعة لدائرة المركز، حيث لدغها الثعبان أثناء تواجدها خلف منزلها، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ببركة السبع

على صعيد آخر، أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق شبين الكوم ببركة السبع بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الصحية لهم، كما يوجد بعض المصابين حالتهم الصحية خطيرة وأجروا عمليات جراحية.

وكان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بإصابة عدد من المواطنين إثر حادث على طريق شبين الكوم ببركة السبع، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.