«عنبة» يروج لأغنيته الجديدة «مش شايفك» قبل طرحها بأيام (فيديو)

يستعد مطرب المهرجانات مصطفى عنبة، لطرح أغنية جديدة بعنوان «مش شايفك» عبر قناته الرسمية بموقه الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الأيام الماضية بأغنية «لعبة».

وأعلن عنبة، طرحها خلال الأيام المقبلة عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» من خلال خاصية «ستوري»، حيث كتب: «أسبوع كمان وتاني تراك نازل بعنوان مش شايفك».

عنبة يروج لأغنيته الجديدة

وحرص المطرب عنبة، على الترويج للتراك الجديد، من خلال نشر فيديو من الأغنية على «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: «أمنوا المداخل البابا داخل، قريبا مش شايفك».

أغنية «لعبة» لعنبة تتخطى النصف مليون مشاهدة

وكان عنبة طرح الأيام الماضية، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» أغنية جديدة بعنوان «لعبة»، وهي من توزيع سيف، مونتاج خالد إبراهيم، إخراج ديابلو.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر موقع «اليوتيوب»، وتصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، كما حصد الأغنية 560 ألف مشاهدة خلال أيام فقط من طرحها.

عنية يثير الجدل بحذف صوره

وكان مطرب المهرجانات «عنبة» أثار الجدل عبر «إنستجرام» بعد حذف جميع صوره ليظن الجمهور أنه اعتزل الغناء، ولكنه خرج عبر خاصية «ستوري» لينفي ذلك، وقال: «أنا عارف إني كاتم على نفس ناس كتير كله مستني ياخد نفسه، مفيش اعتزال، أنا بحب اللي بعمله وربنا اللي منجحني وجاعل الناس تحبني بصدق».