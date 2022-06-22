إلغاء الحكم بحبس وعزل رئيس جامعة العريش في قضية استغلال النفوذ

قضت محكمة استئناف شمال سيناء والمنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية، برئاسة المستشار عمرو طاحون، اليوم الأربعاء، بإلغاء حكم الحبس والعزل من الوظيفة، الصادر بحق كل من رئيس جامعة العريش، ومدير شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، في قضية استغلال النفوذ.

واستمعت المحكمة علي مدار أسبوع، إلى أقوال المدعي بالحق المدني عن معيد تقدم ببلاغ للنيابة العامة، يتضرر فيها من رئيس جامعة العريش، ومديرة شؤون أعضاء هيئة التدريس، لعدم تعيينه.

كما استمعت المحكمة في جلستها الأحد الماضي، لدفاع رئيس جامعة العريش، وقررت حجز الدعوى للحكم اليوم الأربعاء، حيث قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالحبس والعزل للمتهمين في القضية.

بداية القضية

وتقدم «محمود جمال»، أحد المتقدمين لشغل وظيفة معيد بجامعة العريش، ببلاغ للنيابة العامة، تمت إحالته إلى محكمة جنح العريش، في الدعوي رقم 408 لسنة 2022 وقضت فيها المحكمة في أول حكم بحبس كل من الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وعزة مرسي محمد الأباصيري، مدير شئون أعضاء هيئة التدريس، 6 أشهر وعزلهم من مناصبهم وغرامة 2000 جنيه.

واستأنف رئيس جامعة العريش على حكم المحكمة أمام محكمة الاستئناف المنعقدة في الإسماعيلية، ودفع دفاع المتهمين في الجلسة الماضية ببطلان إجراءات الدعوى، وتقدم بعدد من الأوراق لهيئة المحكمة لتأكيد صحة البطلان.

قرار تعيين المدعي في وظيفة معيد

وقال دفاع المدعي بالحق المدني إنه كان قد صدر القرار رقم 49 بتاريخ 1 / 4 / 2020 بتعيين موكله في وظيفة معيد في تخصص طرق تدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة العريش.

وأضاف أنه رغم موافقة الإدارة العامة للاستطلاع المعلومات بوزارة التعليم العالي على تعيينه، إلا أنه لم يتسلم مهام وظيفته، وهو ما دفعه للتقدم ببلاغ ضد رئيس الجامعة ومديرة شؤون أعضاء هيئة التدريس.