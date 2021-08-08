وظائف جامعة العريش 2021: 7 معيدين و31 مدرسا مساعدا

أعلنت جامعة العريش بمحافظة جنوب سيناء، حاجتها لعدد من الوظائف بالقطاعات والإدارات المختلفة، وذلك في منشور لها بعنوان «وظائف جامعة العريش 2021».

وكشفت الجامعة عن حاجتها لوظائف: «7 معيدين، 31 مدرسا مساعدا، 71 مدرسا، 26 أستاذا مساعدا»، موضحة أن جميع الاحتياجات لمختلف التخصصات العلمية والقطاعات بالجامعة.

وأكدت جامعة العريش ضرورة توافر كافة الاشتراطات في عضو هيئة التدريس للإلتحاق بالكلية ذات التخصص.

وعن وظائف جامعة العريش 2021 بالنسبة للمعيدين، أوضحت الجامعة أن الوظيفة تقع تحت وظائف الكادرات الخاصة، وتتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمهارات المطلوبة تتمثل في المهارات الأساسية والمهارات الفنية، على أن يكون التقدير الحاصل عليه الطالب «جيد جدا»، والمستندات المطلوبة هي: «صورة المؤهل، صورة شهادة الميلاد، صورة الرقم القومى، الصورة الشخصية، صورة من صحيفة الحالة الجنائية، صورة من شهادة التجنيد أو الخدمة العامة، شهادة من المجلس الطبي تفيد خلو المتقدم من الأمراض أو عدم تعاطيه المواد المخدرة، موافقة جهة العمل إن وجد، وبيان رسمي بتقديرات سنوات الدراسة».

وظائف جامعة العريش 2021: 71 مدرسا

وبالنسبة لوظائف مدرس مساعد، تقع تحت وظائف الكادرات الخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحتاج للمستندات التالية:

«صورة المؤهل، بيان رسمي بتقديرات سنوات الدراسة، أصل شهادة الماجستير، صورة شهادة الميلاد، صورة الرقم القومي، الصورة الشخصية، صورة من صحيفة الحالة الجنائية، صورة من شهادة التجنيد أو الخدمة العامة، شهادة من المجلس الطبي يفيد خلو المتقدم من الأمراض أو عدم تعاطيه المواد المخدرة، ملخص رسالة الماجستير بإحدي اللغتين، موافقة جهة العمل إن وجد»، وينتهي الإعلان عن الوظائف 15 أغسطس الجاري.

وظيفة مدرس

بالنسبة لوظيفة مدرس، يكون ذات مؤهل عال مناسب، وحاصلا على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية، أو من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر، أو في الخارج، على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، وما تقدم جميعه يكون في مادة التخصص المتطلبة لشغل الوظيفة، موضحة أن المستندات المطلوبة، هي:

«صورة المؤهل، بيان رسمي بتقديرات سنوات الدراسة، أصل شهادة الماجستير، أصل شهادة الدكتوراه، صورة شهادة الميلاد، صورة الرقم القومي، صورة من صحيفة الحالة الجنائية، صورة من شهادة التجنيد أو الخدمة العامة، شهادة من المجلس الطبي تفيد خلو المتقدم من الأمراض وعدم تعاطيه المواد المخدرة، ملخص رسالة الدكتوراه بإحدى اللغتين، وموافقة جهة العمل إن وجد، ملخص رسالة الماجستير بإحدى اللغتين، الصورة الشخصية»، ويتنهي الإعلان في 15 أغسطس.

وظيفة أستاذ مساعد

بالنسبة لوظيفة أستاذ مساعد، يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال، وعلى درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية، أو من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي، معترف به في مصر أو في الخارج، على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة، وذلك في مادة التخصص المطلوبة لشغل الوظيفة.

وتابعت الجامعة أن المستندات المطلوبة كالآتي: «صورة المؤهل، بيان رسمي بتقديرات سنوات الدراسة، أصل شهادة الماجستير، أصل شهادة الدكتوراه، صورة شهادة الميلاد، صورة الرقم القومي، الصورة الشخصية، صورة من صحيفة الحالة الجنائية، صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة، شهادة من المجلس الطبي بخلو المتقدم من الأمراض وتعاطي المواد المخدرة، قائمة واضحة بالأبحاث العلمية المنشورة، ملخص رسالة الدكتوراه بإحدى اللغتين، ملخص رسالة الماجستير بإحدى اللغتين، وموافقة جهة العمل إن وجد».