أهم عشر معلومات يجب معرفتها عن جامعة العريش

جامعة العريش تردد اسمها كثيرا بالساعات القليلة الماضية، بالحديث حول واقعة حريق بدروم كلية التربية بجامعة العريش، وأثير اكثر من تساؤل حول موقع الجامعة والخدمات التي تقدمها وكلياتها، وهل هي كلية خاصة أو حكومية، وترصد «الوطن» أهم عشرة معلومات يجب معرفتها عن جامعة العريش.

كلية التربية أول كليات جامعة العريش

أنشئت أول كلية تنتمى لجامعة العريش على أرض شبة جزيرة سيناء بمدينة العريش عام 1988 وذلك بعد تحرير مدينة العريش من الاحتلال، وكانت كلية التربية تابعة فى البداية لجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، قبل أن تصبح جامعة العريش جامعة مستقلة، ثم كلية العلوم الزراعية البيئة.

كليات ومعاهد جامعة العريش

تضم جامعة العريش، اثنتي عشر كلية، هي: كلية الطب البيطري وكلية العلوم الزراعية البيئية وكلية الاستزرع المائي والمصايد البحرية، وكلية التجارة وكلية الآداب وكلية التربية الرياضية، وكلية الحاسبات والعلومات وكلية التربية وكلية العلوم وكلية الاقتصاد المنزلي وكذلك معهد الدراسات البيئية. وتقع جامعة العريش في شمال سيناء بضاحية السلام شارع الجامعة.

أرقام تهمك داخل جامعة العريش

تضم جامعة العريش عام 2022 داخل محرابها 480 عضوهيئة تدريس داخل إثنتى عشر كلية ومعهد وكذلك تضم 9451 طالب داخل كلياتها المختلفة فضلا عن 467 طالبا وافدا داخل رحاب جامعة العريش، يمكن التواصل مع جامعة العريش عبر تليفون رقم068-3320523 .

رسالة جامعة العريش

تسعى جامعة العريش إلى توفير مناخ أكاديمي يدفع إلى التعلم والإبداع، ويعزز المشاركة في إمداد المجتمع بكوادر مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل محليا واقليميًا، وتقديم خدمات مجتمعية متميزة والإسهام في التمكين الإجتماعي والإقتصادي لأفراد المجتمع السيناوي وتنمية الإقتصاد المعرفي حيث أن تلك هى رسالة جامعة العريش المعلنة لدى المجلس الأعلى للجامعات .

تلتزم جامعة العريش، ضاحية السلام بالعريش شمال سيناء، بحماية البيانات الشخصية للمنتسبين إليها وذلك فيما يتعلق بهذه البيانات بموجب قانون حماية البيانات لعام بالقانون 151 لسنة 2020 و بالتوافق مع بنود اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR.

ولأرسال شكاوى ومقترحات لجامعة العريش من خلال الرابط:

https://aru.edu.eg/ar/contact

وتعمل جامعة العريش من يوم السبت حتى الخميس أسبوعيا .