طلاب الإسماعيلية عن أول يوم «امتحانات ثانوي»: بداية مبشرة

قال عدد من طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية إن اليوم الأول مر في الإمتحانات دون أزمات، خاصة مع سهولة الإمتحانات في أول مادتين اليوم الإثنين.

وخرج الطلاب في الثانية عشر والنصف اليوم من لجان مدارس الإسماعيلية ترتسم البهجة علي وجوههم، واستقبلهم بعض أولياء الأمور بفرحة لانتهاء اليوم الأول دون أزمات.

الطلاب: بداية مبشرة للامتحانات

وقالت راندا حسن طالبة في مدرسة 25 يناير ان الإمتحانات كانت واضحة إضافة إلي سهولتها وإتاحة الوقت الكافي للإجابة عنها مع توفير الهدوء في لجان امتحانات الثانوية العامة للطلاب.

ويؤدي 9 آلاف و267 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية في لجان موزعة علي مدينة الإسماعيلية والمراكز السبعة وسط تشديدات أمنية.

وقالت أميرة سعد طالبة في الصف الثالث الثانوي إن الإمتحانات كانت مرضية بشكل عام في يومها الأول رغم الحالة النفسية التي يمر بها الطلاب، مشيرة إلي أن اليوم الأول وهدوءه تسبب في هدوء أعصابهم واستعدادهم لليوم الثاني.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عقب خروجها من الإمتحان اليوم الإثنين إن مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية سهلا علي الطلاب استقبال الإمتحانات الباقية بحالة نفسية أفضل.

التعليم: لاشكاوي في الإسماعيلية

وقالت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية إنه لم يتم رصد أي شكاوي من الطلاب في اليوم الأول من الإمتحانات ومرور اليوم دون أزمات.

وأضافت المصادر إلي أن مدير تعليم الإسماعيلية الدكتور طه عجلان وجه بتشكيل غرفة عمليات قبل بدء العملية الإمتحانية لمتابعة سير العملية الإمتحانية علي مدار الساعة والتدخل حال حدوث أي طارئ.