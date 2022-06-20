رئيس لجنة ثانوية أزهرية يرفع ضحايا حادث القنطرة إلى 3 وفيات

لقى رئيس لجنة ثانوية أزهرية في محافظة الإسماعيلية مصرعه، متأثراً بإصابته، في حادث مروري وقع صباح اليوم الاثنين، على طريق «القنطرة - الصالحية القديمة»، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 3 وفيات، بالإضافة إلى 4 مصابين.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن المصاب الأول في الحادث «إبراهيم عبدالمعبود إبراهيم»، 45 سنة، رئيس لجنة الثانوية الأزهرية بالقنطرة غرب، توفى قبل قليل، متأثراً بإصابته، بعد عدة ساعات من وصوله المستشفى.

وأضافت المصادر أن المصاب وصل في حالة غير مستقرة، يعاني من جرح تهتكي في الرأس، وكسور في أنحاء الجسم، واشتباه نزيف داخلي، وتوفى أثناء محاولات الأطباء إنقاذه.

مصرع شخصين في الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، أحدهما في الأربعينيات من العمر، يُدعى «محمد م. أ.»، مقيم بالقنطرة غرب، في مكان الحادث، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى حميات الإسماعيلية، كما توفى «خالد أ. ص.»، 37 سنة، مقيم بميدنة القنطرة شرق، فور وصوله مستشفى «أبو خليفة» صباح اليوم.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على جثماني المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى، لحين انتداب مفتش الصحة ومناظرتهما، وبيان أسباب الوفاة، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

إصابة 4 آخرين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص آخرين، وهم «يوسف صابر يوسف»، 47 سنة، مساعد رئيس لجنة الثانوية الأزهرية، مصاباً بجرح في الرأس وكسور مختلفة واشتباه ما بعد الارتجاج، و«زينات حسن حسين»، 55 سنة، مدير معهد «صلاح حمزة» بالقصاصين، وعضو لجنة بالثانوية الأزهرية بالقنطرة، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر باليد اليمنى.

كما أسفر الحادث عن إصابة «أسامة عبدالعزيز حسين»، 42 سنة، عضو اللجنة، بكسور في اليد والقدمين، و«عليا ممدوح كامل»، 42 سنة، عضو اللجنة، بإصابات خطيرة، وفي حالة صحية صعبة.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن المصابة الأخيرة تم إدخالها غرفة العمليات لإجراء الجراحات اللازمة لها ومحاولة إنقاذها، فيما يجري تقديم الخدمات الطبية اللازمة لباقي المصابين.