القبض على المتهم بقتل شاب في العجوزة.. أنهى حياته لخلافات مالية

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب في العجوزة، وكشف القاتل عن وجود خلافات سابقة بينهما دفعته لإنهاء حياته، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

بلاغ الشرطة

ورد بلاغًا للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بمقتل شاب في منطقة ميت عقبة، التابعة لدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وتنبين صحة البلاغ.

خلافات مالية وراء ارتكاب الواقعة

وكشفت تحريات رجال المباحث، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن المجني عليه عاطل، قتله آخر بالاعتداء عليه بسكين، بسبب خلافات مالية بينهما.

القبض على المتهم وحبسه

ألقى رجال المباحث، القبض على المتهم وضبط سلاح الجريمة، وجرى إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.