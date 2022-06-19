مقتل شاب طعنا في مشاجرة بسبب أولوية المرور بين سائقين بالجيزة

لقى شاب مصرعه طعنا بسلاح أبيض، على يد 4 أشخاص، إثر نشوب مشاجرة بسبب الخلاف بين سائقين على أولوية المرور في شارع البحر الأعظم، وجرى القبض عليهم وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى العميد حسن الدكروري، مأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص طعنا بسلاح أبيض، أسفل الطريق الدائري بشارع البحر الأعظم، على الفور جرى الدفع بدورية أمنية لمكان الحادث.

تفاصيل واقعة قتل شاب بالجيزة

وأكدت التحريات التي أجراها المقدم مصطفى عبدالله، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، نشوب مشاجرة بشارع البحر الأعظم أسفل الدائري، وتبين أن أطراف الواقعة هم سائق وصديقه وشقيقين كطرف أول، وسائق وزوج ابنته وصديقه كطرف ثان، كما تبين أن المشاجرى حدثت بسبب مشادة كلامية على أولوية المرور بين السائقين، وتدخل أنصارهم، ما أدى إلى قيام زوج ابنة السائق في الطرف الثاني، بطعن أحد الشقيقين ووفاته في الحال.

القبض على المتهمين وتقديمهم لجهات التحقيق

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وأخطر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، جهات التحقيق، بعد تحرير محضر وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.