«ما ينوب المخلص إلا الموت».. تفاصيل مقتل شاب على يد ابن عمه في البساتين

بملامح الحزن والأسى، ذهب أهالي منطقة البساتين لتأدية واجب العزاء في شاب يدعى «عاطف»، كل منهم يتذكر موقفا معه، وعلى الرغم من اختلاف المواقف، إلا أنها تجمعها الطيبة والشهامة، وكان الشاب ضحية مشاجرة بين أبناء عمومته لا تمت له بصلة؛ ليسقط جثة هامدة نتيجة طعنة نافذة في البطن.

وتعود بداية الواقعة عندما تشاجر شاب يدعى «مجدي» ابن عم الضحية «عاطف»، مع صاحب العقار، الذي تبين أنهما تربطهما علاقة قرابة، فما كان من صاحب العقار، إلا أن نهر «مجدي»، بأنه مستأجر وليس مالكا للعقار، وتوجه كل منهما لمسكنه، على أمل أن المشكلة انتهت، لكن في اليوم التالي، ذهب صاحب العقار برفقة شقيقه لمواجهة «مجدي»، ولكنه لم يكن هناك، ووجدوا شقيقه، وحدثت مشادة كلامية بينهما.

طعنة نافذة أسفرت عن مقتل «عاطف»

أصوات عالية أحدثت ضجة كبيرة، سمعها الشاب الضحية «عاطف»، وعندما وجد أنها بين أبناء عمومته، أسرع للفض بينهما، وعندما كان يتحدث مع كل منهما نشبت مشاجرة، أسفرت عن تسديد طعنة نافذة في بطن الضحية لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة حينما ورد لقسم شرطة البساتين إشارة من المستشفى تفيد بوصول شاب يدعى «عاطف. س»، مصابًا بجرح طعني نافذ بمنطقة البطن خلال مشاجرة بدائرة القسم، وتوفي عقب وصوله إلى المستشفى.

صلة قرابة بين الجاني والمجني عليه

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث بدائرة القسم، وبالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين الشاب وشخص آخر، وهما جيران ويوجد بينهما صلة قرابة وتم ضبطه، واقتياده إلى ديوان القسم، ودلت التحريات أن الجاني تربطه صلة قرابة بالمجني عليه، إضافة إلى أنهما جيران.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة؛ تمهيدا لتفريغها لكشف الواقعة.