إعلام «بني سويف» تكرم «مسلم والديهي وحسين وعبد الراضي» لمشاركتهم في تحكيم مشروعات التخرج

كرم الدكتور عبد العزيز عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، والإعلامي نشأت الديهي، رئيس قناة TEN ومقدم برنامج بالورقة والقلم، وسامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن، ورئيس تحرير شبكة تليفزيون النهار، وذلك على هامش مشاركتهم في تحكيم مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف.

رئيس جامعة بنى سويف: الإعلام له دور مهم في معالجة القضايا الوطنية بموضوعية

واستقبل رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، وفد من رؤساء تحرير والإعلاميين المحكمين بمشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام، في حضور الدكتورة نسرين حسام الدين المستشار الإعلامي لجامعة بنى سويف ووكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة منى هاشم رئيس قسم الصحافة واساتذة كلية الإعلام وعدد كبير من طلاب الكلية.

ورحب رئيس جامعة بني سويف، بالضيوف في رحاب الجامعة، مثمنا الجهود الكبيرة التي يقوم بها الإعلام و الصحافة في معالجة القضايا الوطنية بموضوعية، وتعريف الرأي العام بأبعادها وزواياها المختلفة، ما يعكس الفهم العميق والوعي بطبيعة الدور الإيجابي، وتوظيف كل ذلك في خدمة المجتمع، ودعم مسيرة الدولة في كافة المجالات والمشروعات والتي تشهدها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشروعات تخرج طلاب إعلام بني سويف

وأكد رئيس الجامعة، أن المشروعات التي يشارك بها الطلاب تبرز المستوى المتقدم لطلاب الكلية من حيث اختيار الموضوعات إضافة إلى إمكانياتهم العلمية المتميزة، حيث تمتلك الكلية العديد من الأستوديوهات الحديثة ومعامل الصحافة الالكترونية مما يؤهلها لتخريج جيل من شباب الصحفيين والإعلاميين قادر على المنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وتضمنت مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف مشروعات تخرج تحت عنوان «أندر إيدچ»، و«تايم لاين Timeline».

مجلة «أندر إيدج» التربوية.. مشروع تخرج طلبة الإعلام

وأطلقت مجموعة من طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مشروع تخرج، عبارة عن مجلة تربوية متخصصة موجهة للقائمين على رعاية الأطفال والمراهقين ممن هم أقل من 18 عامًا، لتكون دليلهم الأمثل للتربية السليمة، تحت عنوان «أندر إيدچ» والتي حاولت أن تقترب كثيرًا من هموم ومتاعب الآباء في التعامل مع الأبناء بهدف مساعدتهم على فهم عالم الصغار من خلال نقل تجاربهم في كل مناحي الحياة، محاولة منها لتعديل سلوك الآباء وتعليمهم الأساليب التربوية الحديثة التي تمكنهم من كسب ود أبنائهم وإقامة علاقة أُسرية صحية، ويتضمن المشروع أبوابا عدة يخص كل منها جانبا من حياة الأطفال والمراهقين باعتبارهم نواة الأسرة المصرية، وهدفهم الوصول بهم إلى بر الأمان من منطلق إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله.

«تايم لاين».. مشروع تخرج لطلاب بقسم الصحافة

وأطلقت مجموعة أخرى من قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مشروع تخرج، تحت اسم «تايم لاين Timeline»، تكون مجلة متخصصة في مجال «السوشيال ميديا»، اختاروا لها ضمن مشروعات التخرج للعام الدراسي 2021-2022، والتي تعد الأولى من نوعها من حيث الفكرة، حيث تهدف إلى تناول مجال السوشيال ميديا بشكل أعمق، حيث تم تخصيص بابين لتناول الجانب الإيجابي في هذا العالم.