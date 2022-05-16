رئيس جامعة بني سويف: لجنة العلوم الزراعية تشيد بالتجهيزات البحثية المتطورة

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، استقبال معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بالجامعة، وفدا رسميا من لجنة قطاع دراسات العلوم الزراعية برئاسة الدكتور أيمن أبو الحديد وزير الزراعة السابق ورئيس لجنة قطاع الدراسات الزراعية، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس السابق وأمين اللجنة، بحضور الدكتور ممتاز حجاب عميد المعهد، والدكتور عبد اللاه سيد عميد كلية الزراعة.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام اللجنة بالتعرف على إمكانات المعهد البحثية وانتظام الدراسة وجودة العملية التعليمية فيه، حيث بدأت فعاليات الزيارة بجولة تفقدية داخل المعهد للاطلاع على المعامل الطلابية والبحثية والقاعات التدريسية، وأشادت اللجنة بالتجهيزات البحثية المتطورة الموجودة بالمعهد، وقاموا بمناقشة أعضاء هيئة التدريس والطلاب في موضوعات أبحاثهم، ثم قامت اللجنة بعقد اجتماع مع مجلس المعهد.

أبحاث النباتات الطبية والعطرية

وأضاف رئيس الجامعة، أن معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، حيث تم إنشائه ليصبح معهد أكاديمي بحثي متميز ورائد في أبحاث النباتات الطبية والعطرية على المستوى المحلى والدولي.

شراكات بحثية مع جهات مختلفة

واستعرض الدكتور ممتاز حجاب عميد المعهد، بعض انجازات المعهد خلال العامين السابقين منذ تشغيله، وبدء الدراسة، الذي كان من أهمها الحصول على بعض المشاريع البحثية، وتكوين شراكات بحثية مع جهات مختلفة والتعاون مع مختلف القطاعات تنفيذا لتوجيهات الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بالاهتمام بتسويق الخدمات البحثية بالمعهد لخدمة المجتمع مثل تقديم الاستشارات العلمية والتحاليل المعملية.