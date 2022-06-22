5 أعمال جمعت الزعيم بابنه محمد إمام قبل فيلم «الواد وأبوه»

كشف المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل أمام، عن عودة الزعيم مرة أخرى إلى السينما بعد غياب استمر 12 عامًا من خلال تحضيره لفيلم جديد يجمعه بابنه محمد إمام، يحمل اسم «الواد وأبوه»، وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها الزعيم وابنه في عمل فني، فهناك 5 أعمال فنية أخرى.

وفي السطور التالية ترصد لكم «الوطن» أبرز الأعمال التي جمعت الزعيم وابنه محمد إمام.

حنفي الأبهة

شارك الطفل محمد إمام في الفيلم الكوميدي حنفي الأبهة عام 1990، وكان دوره يقتصر في أنه طفل الاستاد، وحينها كان يبلغ من العمر 6 أعوام.

فيلم حنفي الأبهة بطولة عادل أمام، فاروق الفيشاوي، تأليف بسيوني عثمان، إخراج محمد عبدالعزيز.

عمارة يعقوبيان

بعد غياب محمد أمام عن الساحة لمدة 16 عامًا، طل علينا كشاب يبحث عن النجومية الحقيقية، في الفيلم الدرامي عمارة يعقوبيان عام 2006، وكان دوره مليئًا بالتمثيل الصادق الحقيقي، وما ساعده على ذلك هو مساحة الدور الكبيرة.

فيلم عمارة يعقوبيان بطولة عادل أمام، نور الشريف، تأليف وحيد حامد، وإخراج مروان حامد.

حسن ومرقص

وبعدها بعامين شارك محمد أمام في الفيلم الدرامي حسن ومرقص عام 2008، وكان يجسد دور ابنه في الفيلم بدور «جرجس/عماد».

فيلم حسن ومرقص بطولة عادل أمام، عمر الشريف، تأليف يوسف معاطي، إخراج رامي أمام.

فرقة ناجي عطا الله

وأتجه كلاهما إلى الدراما التليفزيونية بمسلسل التشويق والاثارة فرقة ناجي عطا الله عام 2012، بدور «إبراهيم».

مسلسل فرقة عطا الله بطولة عادل أمام، أنوشكا، تأليف يوسف معاطي، إخراج رامي أمام.

صاحب السعادة

وكان آخر ما قدماه سوياً هو المسلسل الدرامي صاحب السعادة عام 2014، بدور «سيف»، والمسلسل من بطولة عادل أمام، لبلبة، تأليف يوسف معاطي، إخراج رامي أمام.