محمد الغيطي يحتفل بعيد ميلاد محمد فاضل في كواليس مسلسل «الضاحك الباكي»

احتفل الكاتب محمد الغيطي، بعيد ميلاد المخرج الكبير محمد فاضل داخل كواليس مسلسل «الضاحك الباكي» الذي يستعدان لتقديمه الفترة المقبلة، الذي يجسد السيرة الذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني.

محمد الغيطي يحتفل بعيد ميلاد محمد فاضل

ونشر الكاتب محمد الغيطي صورة تجمعه بالفنان عمرو عبد الجليل والمخرج محمد فاضل، من كواليس «الضاحك الباكي» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «النهاردة عيد ميلاد أعظم وأروع مخرج في تاريخ الفن المصري والروعة هنا مستويين فني وإنساني».

وأضاف: «أعترف أنني أتعلم في مدرسة محمد فاضل الفن والأخلاق والتحضر والثقافة والتواضع وقل ماتشاء.. كل لحظة وانت منور حياتنا يا حبيبي يا عبقري».

بدء تصوير مسلسل الضاحك الباكي

وكشف «الغيطي» في تصريح سابق لـ «الوطن»، أنه سيبدأ تصوير مسلسل «الضاحك الباكي» خلال الشهر الجاري بعد سلسلة طويلة من التحضيرات الخاصة بالعمل، مشيرًا أن الشركة المنتجة للمسلسل من المقرر أن تقوم بمؤتمر صحفي خلال الأيام القليلة المقبلة للكشف عن التفاصيل الكاملة للعمل.

ابنة نجيب الريحاني: سعيدة بتجسيد سيرة والدي في مسلسل

وكانت جينا الريحاني ابنة الفنان الراحل نجيب الريحاني، أعربت عن سعادتها البالغة بهذا العمل الذي يجسد حياة والدها لأول مرة، مشيرة أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا ولكنها فرصة عظيمة لتعريف الشباب بقيمة نجيب الريحاني وتاريخه وأعماله الفنية، قائلة في تصريح لـ «الوطن»: «الحمدلله أنا مبسوطة جدا بالمسلسل، وبكده ناس أكتر وأكتر هيكون عندها فرصة تعرف نجيب، وهيتكلموا عنه وعن المسلسل، وده مهم جدًا، الحمدلله».