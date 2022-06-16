ثبات سعر المكرونة على قائمة السلع التموينية.. حسب حجم الكيس

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ سلعة المكرونة بسعر مدعم في منافذ بقالي التموين لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن قائمة السلع المدعمة التي تضخها الوزارة شهريا للمواطنين حاملي البطاقات، لصرف حصتهم من الدعم السلعي الشهري، مشيرة إلى استقرار وثبات سعر كيس المكورنة في منافذ البقالين، على الرغم من ارتفاعها في السلاسل التجارية الأخرى.

سعر كيس المكرونة في التموين

يختلف سعر كيس المكرونة، الذي تضخه الوزارة ضمن قائمة السلع التموينية، على حسب حجمه، إذ تضخ الوزارة حجمين من المكرونة، الأول وزن 800 جم بسعر 10.5 جنيه، فيما يزن الحجم الثاني 400 جم بسعر5.25 جنيه، وذلك بالنسبة للمكرونة التي توفرها وتضخها الوزارة لمنافذ البقالين لتوفير احتياجات المواطنين من السلع المدعمة طوال الشهر.

حصة بطاقة التموين من المكرونة

ولم تحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية، حصة بطاقة التموين من المكرونة، إذ تعتبر المكرونة من السلع الإختيارية للمواطن صاحب بطاقة التموين، على عكس السلع الإجبارية التي تحدد الوزارة حصة كل بطاقة منها، وهي «السكر والزيت والأرز»، في حين أن من حق المواطن صاحب البطاقة أن يحصل على الكمية التي يحتاجها من المكرونة سواء بباقي مبلغ الدعم أو بفارق نقاط الخبز.

وتتيح الوزارة، من خلال فارق نقاط الخبز، بعد ترشيد استهلاكه شراء السلع المدعمة المتوافرة في منافذ البقال أو فروع المجمعات الاستهلاكية، ويأتي من بينها: «الجبنة، والشاي، والعدس، والفول، والمسلى الصناعي، والصلصة، ومساحيق الغسيل، والصابون، واللبن الجاف، والملح، والخل، والحلاوة الطحينية، والبسكويت بأنواعه».

فيما تستمر منافذ بقالي التموين حاليا، وفروع المجمعات الاستهلاكية، في استكمال صرف الحصص التموينية للمواطنين حاملي البطاقات، ممن لم يصرفوا حتى الآن الحصص التموينية المخصصة لهم.