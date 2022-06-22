هبوط جزئي في أحد شوارع قرية «زاوية المصلوب» ببني سويف

فوجئ أهالي قرية «زاوية المصلوب»، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، بحدوث هبوط أرضي مفاجئ في أحد شوارع القرية، صباح اليوم الأربعاء، وذلك عقب حدوت تصدعات وانهيار خزان صرف خاص بأحد مساجد القربة، حيث تم إخطار قسم شرطة الواسطى لعمل كردون ودورية حراسة بمحيط المنطقة، والتي تم غلقها بحواجز حديدية، بعد الاطمئنان على عدم وقوع أي خسائر سواء بشرية أو مادية.

محافظ بني سويف يتابع الإجراءات المنفذة حيال الهبوط

وعلى الفور، وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بسرعة اتخاذ ما يلزم والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، من شركة المياه والأوقاف، في التعامل مع الواقعة، مكلفاً بمتابعة الإجراءات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، بشأن التعامل مع واقعة هبوط جزئي محدود بأحد شوارع قرية «زاوية المصلوب»، على إثر حدوت تصدعات وانهيار خزان صرف خاص بمسجد «أحمد علي» في القرية، حيث وجه المحافظ بسرعة إصلاح موقع الهبوط.

رئيس مدينة الواسطى: لا خسائر بشرية أو مادية في الحادث

من جانبه، أوضح المحاسب محمد بكري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، أنه فور حدوث الواقعة، تم إخطار غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، حيث تم التوجه مباشرة للموقع، وإخطار قسم شرطة الواسطى لعمل كردون ودورية حراسة بمحيط المنطقة، والتي تم غلقها بحواجز حديدية، بعد التأكد من عدم وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية.

ردم مكان الانهيار وإصلاح الهبوط الأرضي

وأشار رئيس مدينة الواسطى إلى استدعاء مسؤولي المرافق، من شركات المياه والغاز الطبيعي، للتعامل مع الوضع، حيث قامت شركة المياه، تحت إشراف المهندسة دينا عمر، بإصلاح الجزء المتضرر بغرفة الصرف، وتم حضور وكيل وزارة الأوقاف، مصطحباً مدير الإدارة الهندسية بالمديرية، وتم عمل غلق هندسي لدورات المياه الخاصة بالمسجد، تمهيداً لعرض حالتها الفنية على استشاري هيئة الأوقاف، بجانب الانتهاء من ردم مكان الانهيار، وإعادة انتظام عمل المرافق والحركة إلى طبيعتها بالشارع.