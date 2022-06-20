«الري»: انتهاء تأهيل 5331 كيلو من ترع.. بني سويف الأعلى تنفيذًا

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري، عن الانتهاء من تأهيل 5331 كيلومترًا من الترع بواقع 8.77 كيلو يوميًا في المشروع الذي تم إطلاقه لتوفير المياه وعدالة توزيعها بين المزارعين.

بني سويف الأعلى تنفيذًا لمشروع تأهيل الترع

وأوضح التقرير، أن أعلى 10 إدارات تنفيذ هي إدارة توسع بني سويف بواقع 305 كيلو، ثم إدارة ري بني سويف ونفذت 301 كيلو، وثالث إدارة هي إدارة توسع أسيوط ونفذت 2880 كيلو ثم إدارة ري توسع غرب الدلتا ونفذت 272 كيلو، ثم إدارة ري المنوفية ونفذت 258 كيلو، ثم إدارة ري غرب المنيا ونفذت 232 كيلو ثم إدارة توسع إسنا ونفذت 186 كيلو، ثم إدارة ري توسع وسط الدلتا ونفذت 181 ثم ري شرق المنيا ونفذت 178 كيلو.

إدارة ري صرف وسط الدلتا الأقل تنفيذًا لمشروع تأهيل الترع

أما أقل الإدارات تنفيذًا، فكانت إدارة ري صرف وسط الدلتا ونفذت 9 كيلو فقط، وبعدها كانت إدارة ري المياه الجوفية بمحافظة المنيا ونفذت 10 كيلو فقط ثم إدارة ري كفر الشيخ ونفذت 10 كيلو فقط، ثم إدارة ري النصر وتطوير شرق الدلتا ونفذتا 11 كيلو فقط، ونفذت إدارة ري قناطر نجع حمادي 24 كيلو ثم إدارة ري تطوير غرب الدلتا ونفذت 25 كيلو، ونفذت إدارة ري البحيرة 27 كيلو فقط، ثم إدارة ري قناطر إسنا الجديدة ونفذت 32 كيلو ثم ري حلوان ونفذت 33 كيلو فقط.

إعداد تطبيقات لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيلها

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنّه تم إعداد تطبيقات لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيلها، والتي بلغت 7738 ترعة وبلغت أطوالها 33 ألف كيلومتر وتقع في 213 هندسة ري تم توزيعها على حسب درجة الترعة وعرض القاع.

وأشار الوزير، إلى تسجيل بيانات لما يقرب من تسعة آلاف كيلومتر من الترع التي تم تأهيلها، ويجري تأهيلها حاليًا موزعة على حسب الإدارة، لافتا إلى أن إجمالي أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياة كريمة بلغت ما يقرب من 2275 كيلو حيث ويجري العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1742 كيلومترًا، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياة كريمة لـ 4017 كيلومترًا.