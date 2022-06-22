محافظ سوهاج يستعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي تهم المواطنين.

واستعرض الاجتماع عرض الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2022م، الوارد من وزارة التنمية المحلية بشأن وقف مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئولين المتقاعسين عن إزالة التعديات، وأكد المحافظ أن ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومعدل الأداء به سيكون أحد النقاط الرئيسية لتقييم عمل رؤساء المدن والقرى.

وحدة المتغيرات المكانية

وتطرق الاجتماع أيضا لمناقشة تقرير وحدة المتغيرات المكانية، حيث وجه المحافظ بالتنسيق الدائم والمستمر بين رؤساء الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة سوهاج، والعمل على رصد أي مخالفات للأبنية، أو تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالتها في المهد.

وتناول الاجتماع عرض مذكرة وحدة التنفيذ بشأن استكمال رصف وتوسعة طريق «العوامر - بيت داوود» بجرجا، واستكمال مشروع صرف صحي «قلفاو» بمركز سوهاج، وخط الطرد والشبكات، وصرف صحي منطقة «سيتي».

المحافظ يشدد على سرعة الانتهاء من كوبري «الروافع»

كما تم عرض مذكرة الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن استكمال أعمال تنفيذ كوبري «الروافع» أعلى مزلقان السكة الحديد بالمدخل الجنوبي لمدينة سوهاج .

ووجه محافظ سوهاج بعمل محضر انضمامي والتنسيق بين الهيئة العامة للطرق وإدارة المرور؛ للبدء في تنفيذ الكوبري وتحديد المسارات المرورية البديلة أثناء عملية التنفيذ.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع أيضا بالعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية المدنية بوحدة مرور طما، وتنفيذ مشروع النقل الذكي بالمحافظة، وتكثيف العلامات والإرشادات المرورية الحديثة بمدينة سوهاج، والعمل على إنهاء كافة المشروعات التي تم بدء العمل بها وتذليل جميع المعوقات بالتعاون بين جميع الجهات المعنية.

تحديد قطعة أرض لإنشاء مركز تطوير مهني

كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» في مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات والعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية، ومناقشة تحديد قطعة أرض مناسبة لإنشاء مركز التطوير المهني بمركز ومدينة طهطا، على أن يتم معاينة قطعة أرض بمركز ومدينة جهينة في حالة عدم توافر أرض بطهطا.

وناقش الاجتماع موقف إخلاء مستشفى المراغة المركزي من جميع الأجهزة الخاصة بالصحة، تمهيدا لإعادة الاحلال والتجديد، وتوفير خط مياه لمحطة مياه المنشاة الجاري تنفيذها عن طريق التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والجيش الثالث الميداني، وجهاز مدينة سوهاج الجديدة.