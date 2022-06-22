مواعيد قطارات سوهاج والوجه القبلي بعد تعديلها.. تبدأ من السبت

يهتم كثير من مواطني الوجه القبلي بصفة عامة، ومحافظة سوهاج بصفة خاصة، بالبحث عن مواعيد القطارات المتجهة من سوهاج إلى القاهرة، وذلك بعد تغييرات عدة طرأت على مواعيد القطارات المكيفة والعادية والمميزة والروسية والـ«vip»، باعتبارها الوسيلة الأكثر أمانًا بين جميع الوسائل، وذلك رغم طول الرحلة في هذه الأيام بسبب الإصلاحات التي تقوم عليها هيئة السكة الحديد، والتي تشمل تغيير كل القضبان على مراحل حتى لا تتوقف الحركة نهائيًا في الاتجاهين القبلي من القاهرة إلى أسوان، أو من القاهرة إلى خطوط الوجه البحري والعكس.

العمل بالمواعيد الجديدة يبدأ السبت

ويبدأ من السبت المقبل تغيير عدد من قطارات الوجه القبلي، حيث ستقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتعديل مواعيد قيام بعض القطارات بناء على رغبة المواطنين، وذلك للعمل على راحة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التسهيل والتيسير لهم.

مواعيد القطارات بعد تعديلها

وجاءت المواعيد الجديدة للقطارات كالآتي:

- تعديل موعد قيام قطار رقم 3007 ثالثة مكيف من أسوان إلى القاهرة، حيث يقوم من أسوان الساعة 09.00 بدلاً من قيامه الساعة 04.15 فجرا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 21.55 مساء.

- تعديل موعد قيام قطار رقم 735 «تحيا مصر» من نجع حمادي إلى سوهاج، حيث يقوم من نجع حمادى الساعة 14.40 ويصل سوهاج في تمام الساعة 16.50.

- تعديل موعد قطار رقم 723 «تحيا مصر»، من سوهاج إلى أسيوط، والمقرر قيامه في تمام الساعة، الـ14.50، ويصل أسيوط الساعة 17.30.

ـ تعديل موعد قيام قطار رقم 713 «تحيا مصر»، من أسيوط إلى المنيا، حيث يقوم من محافظة أسيوط في تمام الساعة 15.30، ويصل محافظة المنيا الساعة 19.25.